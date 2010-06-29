به گزارش خبرنگار مهر، این تله فیلم به تهیه‌کنندگی مجید اوجی تهیه می‌شود و به زودی برای پخش به شبکه یک تحویل داده می‌شود.

در فیلم تلویزیونی "بوی خاک، عطر گلاب" سعید پورصمیمی، پروانه معصومی، مصطفی طاری، سمیرا سیاح و مهدی صبایی به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این تله فیلم آمده است: پیرمردی به نام یوسف که در یکی از شهرستانها به همراه دختر، نوه و دامادش زندگی می‌کند به خاطر انتقالی دامادش به تهران مجبور به ترک دیار و دوستان خود می‌شود. او که عادت به زندگی در تهران را ندارد دچار مشکلات و دلتنگی‌هایی می‌شود.

عوامل فیلم "بوی خاک، عطر گلاب" عبارتند از برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: آلاله هاشمی، منشی صحنه: آسیه معصومی‌زاده، عکاس: فریال اوجی، مدیر تصویر برداری: اسفندیار شهیدی، صدابردار: امیر حسین رسولی، طراح گریم: رضا رادمنش، طراح صحنه و لباس: حامد دباغ تفرشی، تدوین: روزبه کلباسی، موسیقی: امید کرامتی عالی، مدیر تولید: عباس دقاقی و مجری طرح: شرکت باران فیلم.

مجید اوجی مجموعه تلویزیونی "تا رهایی" را بر مبنای فیلمنامه فلورا سام و کارگردانی حسین تبریزی آماده پخش از شبکه یک دارد. وی تاکنون مجموعه‌های تلویزیونی "روزهای زندگی"، "همسایه‌ها"، "ماه عسل"، "نشانی"، "شبی از شب‌ها"، "مشق عشق" و ... را تهیه کرده است.