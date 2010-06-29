حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با استقبال عمومی از مراسم اعتکاف امسال گفت: براساس آخرین آمار اعلام شده از تمام استانها، 667 هزار نفر در کل کشور در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

وی افزود: ریزش یا رویش تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف نسبت به سالهای گذشته پس از انجام بررسی های مجدد اعلام می شود.

حجت الاسلام روحانی نژاد همچنین گفت: میزان استقبال جوانان از مراسم اعتکاف امسال بسیار چشمگیر بوده می توان گفت 70 درصد شرکت کنندگان امسال جوانان بودند.

امسال سه هزار و 717 مسجد در سراسر کشور پذیرای معتکفین بودند.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات همچنین یادآور شد که سال گذشته تعداد معتکفین 500 هزار نفر بود و در مقایسه با تعداد شرکت کنندگان امسال این رشد به خوبی مشاهده می شود.

سال گذشته نزدیک نیم میلیون نفر در 3 هزار و 247 مسجد سراسر کشور معتکف شدند که از این تعداد 330 هزار معتکف از خواهران بودند و طبق آمار اعلام شده 66 درصد معتکفین گروه سنی جوان را تشکیل می دهند.