حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا واگذاری بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو به شرکتی که گفته می شود تعاونی کارکنان ایران خودرو بوده، قانونی است یا خیر؟ گفت: سهام ایران خودرو طی یک رقابت به فروش رفته است، کارگزار خریدار نیز برنده معامله مذکور بوده است.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه رقابت طی 5 روز کاری توسط 5 گروه انجام شد که در نهایت یک کارگزاری برنده آن شد، تصریح کرد: از نظر شرکت بورس شرایط معامله مهم است که این شرایط نیز صحیح است، زیرا رقابت به درستی انجام شد و شرایط پرداخت نیز نقد و نسیه است.

وی با تاکید بر اینکه کارگزار خریدار باید تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه اسامی خریداران را به شرکت بورس اعلام کند، افزود: این موضوع که آیا خرید شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو دارای مشکل است یا خیر نیز باید توسط شورای رقابت بررسی شده و نتیجه آن اعلام شود.

قالیباف اصل تصریح کرد: اینکه معامله ای باعث تمرکز سهام شده و این تمرکز باعث انحصار در بازار محصول می شود یا خیر، موضوعی است که باید توسط شورای رقابت بررسی و اعلام نظر شود.

امروز 18 درصد از سهام ایران خودرو توسط کارگزاری پارسیان پس از رقابت طی پنج روز کاری توسط 5 کارگزاری به فروش رفت.