بی اعتنایی به تحزب دوری از راه شهید بهشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد شهادت ایت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران در سمنان افزود: اموزه های دکتر بهشتی برگرفته از مکتب سیاسی امام خمینی (ره ) است و من با افتخار می گویم که مکتب سیاسی امام خمینی (ره ) از طریق شهید بهشتی فرا گرفتم .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از دولت فرانسه و کشورهای غربی در حمایت از تروریست های منافق گفت: دولت فرانسه اگر واقعا مدعی دفاع از حقوق بشر است باید دست از حمایت منافقان تروریست بردارد .

کواکبیان گفت: نه به عنوان یک شهروند عادی بلکه به عنوان عضو کمیته حقوق بشر و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعتراض جدی خود را نسبت به این حرکات از دولتهای غربی همچون دولت فرانسه اعلام می کنم .

دبیر کل حزب مردم سالاری با تاکید بر اینکه هر گونه بی اعتنایی دولتمردان از تحزب در حقیقت دوری از راه و رسم شهید دکتر بهشتی است گفت: متاسفانه در حال حاضر فعالیت احزاب در کشور کمرنگ شده است و زمینه فعالیت گسترده احزاب وجود ندارد هر چند بحثی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که اگر انتخابات مجلس به صورت استانی انجام شود جایگاه احزاب در جامعه ارتقا می یابد .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در کشور به توسعه سیاسی لازم برسیم هر فردی مدعی پیروی از اندیشه های سیاسی شهید بهشتی است باید به احزاب به عنوان هسته ی اصلی دموکراسی یک کشور نگاه ویژه ای داشته باشد ، افزود: اگر ما به توسعه سیاسی در ایران می اندیشیم حتما باید از راه مردم سالاری دینی عبور کنیم واگر مردم سالاری دینی می خواهیم بدون انتخابات نخواهد بود و اگر انتخابات پر شور و ازاد و سالم می خواهیم حتما باید رقابت ها در انتخابات شکل گیرد و اگر بخواهیم انتخابات رقابتی داشته باشیم حتما باید احزاب قوی در کشور شکل بگیرد بنابراین حزب هسته اصلی دموکراسی و توسعه سیاسی در هر کشور است .