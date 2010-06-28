مسائل حقوقی و شرعی رحم جایگزین باید مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شیرین احمدنیا دومین سخنران همایش "علوم انسانی پزشکی" بود که در روز دوشنبه، هفتم تیرماه 1389 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با موضوع "پزشکی عرصه نقشهای جدید اجتماعی: پدیده مادر-جانشینی" سخنرانی کرد.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه بدن به عرصه تعامل پزشکان و جامعه‏شناسان تبدیل شده است، گفت: هم اکنون بدن عرصه مداخلات تکنولوژیک نیز هست. از سوی دیگر جامعه‏شناسی بدن حوزه نوینی در عرصه مطالعات جامعه‏شناسی پزشکی است چرا که بدن محل تجلی ارزشهای اجتماعی نیز هست.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یکی از این مداخلات، درعرصه تولید مثل و باروری تحقق یافته است که رحم جایگزین یا پدیده مادر جانشینی است. آنتونی گیدنز در این باره سخن گفته و این پدیده را این گونه بیان کرده که در آن یک زن قبول می‏کند اسپرم یک کودک در رحم او کار گذاشته شود تا بعد از تولد، کودک به پدر و مادر اصلی تعلق بگیرد.

وی یادآور شد: مادری از اساسیترین جنبه‏های زندگی زنان در سراسر دنیاست. اما زنانی که ناتوان از فرزند آوری باشند دچار شوک بزرگی می‏شوند و به عنوان زنان شکست خورده، عاری از زنانگی در نظر گرفته می‏شوند. مشکل ناباروری که رو به رشد هم هست سبب شده شیوه‏های نوین به شیوه‏ای که زنان را از انگ ناباروری برهاند بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند. به همین دلیل است که برخی روشها که نامحسوس هم هستند همچون بحث رحم اجاره‏ای پذیرفته می شوند.

مدیر گروه جامعه‏شناسی پزشکی انجمن جامعه‏شناسی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ناباروری یکی از دلایل اصلی اختلالات روانی زوجهاست، گفت: راه‏حلهای سنتی اولیه برای حل مشکل ناباروری شامل مشاوره و بحثهای پزشکی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ایران حدود 25 مرکز درمان ناباروری وجود دارد یادآور شد: در حال حاضر به دلایلی تعداد کمی از زوجهای نابارور به مراکز درمان ناباروری مراجعه می‏کنند. این در حالی است که برخی تصور می‏کنند امر باروری امری خصوصی است حال آنکه به نظر می‏رسد باروری و تولید مثل با مجموعه‏ای پیچیده از شعائر و باورهای اجتماعی در هم تنیده شده است و بنابراین چیزی که قرار بود تنهاً امری خصوصی باشد به عرصه عمومی کشیده شده است.

احمدنیا سپس با تأکید بر اهمیت مسئله رحم جایگزین و چند رشته‏ای بودن آن ، افزود: مسائل حقوقی، شرعی و مذهبی، جامعه‏شناختی و روان‏شناختی از جمله مسائلی است که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین این موضوع فقط مربوط به حوزه عمل پزشکان نیست. در بحث رحم جایگزین دو نوع عمده را می‏توان مورد بررسی قرار داد که یکی مربوط به موارد تجاری آن و دیگری مربوط به موارد انسان‏دوستانه و دیگرخواهانه است.

این جامعه‏شناس همچنین به انتقاداتی که به ویژه فمینستها بر این موضوع وارد می‏کنند اشاره کرد و گفت: طرفداران حقوق زنان مخالف این مسئله هستند و می‏گویند این موضوع نوعی استثمار زنان محسوب می‏شود. آنها می‏گویند تنها زنانی که نیاز مادی دارند حاضر به انجام این کار و اجاره دادن رحم خود می‏شوند. از سوی دیگر تبعات حقوقی، اخلاقی، روان‏شناختی و جامعه‏شناختی را نیز باید در این باره در نظر گرفت.

وی در ادامه به برخی آمار پراکنده که درباره رحم جایگزین در ایران وجود دارد اشاره کرد و افزود: پاسخ جامعه‏شناسی به مسئله ناباروری می‏تواند شامل تغییر نگرشها باشد. جامعه‏شناسان به ارزشهای جاری و ساری در جامعه می‏پردازند. بنابراین لازم است تبعات مادر جایگزین را مدنظر قرار داده و آن را از رویکردهای مختلف بررسی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: علم پزشکی‏ باید مسئول سلامت باشد نه مسئول بیماری

دکتر فرزاد گلی به عنوان دیگر سخنران همایش "علوم انسانی پزشکی" به موضوع "پزشکی؛ درمانگری یا روشنگری" پرداخت. وی بحث خود را با این سؤال آغاز کرد که آیا یک پزشک تنها باید به خواسته بیمار پاسخ دهد یا خودش باید تشخیص دهد که چه کند؟

وی افزود: البته گزینه سومی هم هست. بیمار شکایتی دارد و پزشک به نحوی از انحاء می‏کوشد به خواسته بیمار پاسخ دهد. اما خواسته‏ها هر روز در حال افزایشند. عمده کاری که در پزشکی انجام می‏شود پیرامون ارزشهای کارکردی است یعنی پزشکان می‏خواهند عملکرد اجتماعی را ابقاء کنند و فرصت حیات را افزایش دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با طرح این سؤال که آیا ما پزشکان باید به فرد کمک کنیم که به بلوغ اخلاقی، رفتاری و اجتماعی هم برسد یا ما در قبال بیماران چنین مسئولیتی نداریم، گفت: اگر دقت کنیم خواهیم دید آنجایی که کار پزشکی تمام شده و بیمار مرده است، بستگان و نزدیکان فرد انبوهی از هزینه‏ها را صرف کرده‏اند. بنابراین آیا ما نباید روشنگری می‏کردیم؟ در حالی که تنها برای آنکه چند در صد طول مدت حیات فرد را افزایش دهیم هزینه‏های بسیاری را به نزدیکان فرد تحمیل مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد کرده‏ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه گفت: سازگاری‏ای که ما در پزشکی پیشنهاد می‏کنیم به هیچ وجه سازگاری پیش‏رونده نیست بلکه در بهترین شرایط نگهدارنده است. در بهترین شرایط فرد نمی‏میرد اما افقی به بیمار نشان داده نمی‏شود. در واقع در اینجا انسان دیده نمی‏شود و آنچه که هست انسان نیست بلکه تنها شبهی از انسان است.

وی یادآور شد: پزشکی‏ای که ما الآن می‏شناسیم مسئول سلامت نیست بلکه مسئول بیماری است چرا که پزشکی باید موضوع را در زمینه و بستر آن ببیند، در حالی که هم اکنون چنین نمی‏کند. اگر سلامت تنها قابل حصول در عرصه زیستی نباشد بلکه در یک شبکه زیستی، روانی و اجتماعی قابل تحصیل باشد آنگاه باید گفت من پزشک علاوه بر آنکه مسئول خواسته‏ها و نیازهای بیمارم هستم باید آنها را بازمعنا نیز کنم.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه نظامها پس از مدتی برخلاف کارکرد اصلی خود عمل می‏کنند، تأکید کرد: باید با انتقاد از نظامهای ایدئولوژیک که در اینجا نظام پزشکی است کوشید که آنها را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.