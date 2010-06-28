مسائل حقوقی و شرعی رحم جایگزین باید مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شیرین احمدنیا دومین سخنران همایش "علوم انسانی پزشکی" بود که در روز دوشنبه، هفتم تیرماه 1389 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با موضوع "پزشکی عرصه نقشهای جدید اجتماعی: پدیده مادر-جانشینی" سخنرانی کرد.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه بدن به عرصه تعامل پزشکان و جامعهشناسان تبدیل شده است، گفت: هم اکنون بدن عرصه مداخلات تکنولوژیک نیز هست. از سوی دیگر جامعهشناسی بدن حوزه نوینی در عرصه مطالعات جامعهشناسی پزشکی است چرا که بدن محل تجلی ارزشهای اجتماعی نیز هست.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یکی از این مداخلات، درعرصه تولید مثل و باروری تحقق یافته است که رحم جایگزین یا پدیده مادر جانشینی است. آنتونی گیدنز در این باره سخن گفته و این پدیده را این گونه بیان کرده که در آن یک زن قبول میکند اسپرم یک کودک در رحم او کار گذاشته شود تا بعد از تولد، کودک به پدر و مادر اصلی تعلق بگیرد.
وی یادآور شد: مادری از اساسیترین جنبههای زندگی زنان در سراسر دنیاست. اما زنانی که ناتوان از فرزند آوری باشند دچار شوک بزرگی میشوند و به عنوان زنان شکست خورده، عاری از زنانگی در نظر گرفته میشوند. مشکل ناباروری که رو به رشد هم هست سبب شده شیوههای نوین به شیوهای که زنان را از انگ ناباروری برهاند بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند. به همین دلیل است که برخی روشها که نامحسوس هم هستند همچون بحث رحم اجارهای پذیرفته می شوند.
مدیر گروه جامعهشناسی پزشکی انجمن جامعهشناسی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ناباروری یکی از دلایل اصلی اختلالات روانی زوجهاست، گفت: راهحلهای سنتی اولیه برای حل مشکل ناباروری شامل مشاوره و بحثهای پزشکی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در ایران حدود 25 مرکز درمان ناباروری وجود دارد یادآور شد: در حال حاضر به دلایلی تعداد کمی از زوجهای نابارور به مراکز درمان ناباروری مراجعه میکنند. این در حالی است که برخی تصور میکنند امر باروری امری خصوصی است حال آنکه به نظر میرسد باروری و تولید مثل با مجموعهای پیچیده از شعائر و باورهای اجتماعی در هم تنیده شده است و بنابراین چیزی که قرار بود تنهاً امری خصوصی باشد به عرصه عمومی کشیده شده است.
احمدنیا سپس با تأکید بر اهمیت مسئله رحم جایگزین و چند رشتهای بودن آن ، افزود: مسائل حقوقی، شرعی و مذهبی، جامعهشناختی و روانشناختی از جمله مسائلی است که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین این موضوع فقط مربوط به حوزه عمل پزشکان نیست. در بحث رحم جایگزین دو نوع عمده را میتوان مورد بررسی قرار داد که یکی مربوط به موارد تجاری آن و دیگری مربوط به موارد انساندوستانه و دیگرخواهانه است.
این جامعهشناس همچنین به انتقاداتی که به ویژه فمینستها بر این موضوع وارد میکنند اشاره کرد و گفت: طرفداران حقوق زنان مخالف این مسئله هستند و میگویند این موضوع نوعی استثمار زنان محسوب میشود. آنها میگویند تنها زنانی که نیاز مادی دارند حاضر به انجام این کار و اجاره دادن رحم خود میشوند. از سوی دیگر تبعات حقوقی، اخلاقی، روانشناختی و جامعهشناختی را نیز باید در این باره در نظر گرفت.
وی در ادامه به برخی آمار پراکنده که درباره رحم جایگزین در ایران وجود دارد اشاره کرد و افزود: پاسخ جامعهشناسی به مسئله ناباروری میتواند شامل تغییر نگرشها باشد. جامعهشناسان به ارزشهای جاری و ساری در جامعه میپردازند. بنابراین لازم است تبعات مادر جایگزین را مدنظر قرار داده و آن را از رویکردهای مختلف بررسی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: علم پزشکی باید مسئول سلامت باشد نه مسئول بیماری
دکتر فرزاد گلی به عنوان دیگر سخنران همایش "علوم انسانی پزشکی" به موضوع "پزشکی؛ درمانگری یا روشنگری" پرداخت. وی بحث خود را با این سؤال آغاز کرد که آیا یک پزشک تنها باید به خواسته بیمار پاسخ دهد یا خودش باید تشخیص دهد که چه کند؟
وی افزود: البته گزینه سومی هم هست. بیمار شکایتی دارد و پزشک به نحوی از انحاء میکوشد به خواسته بیمار پاسخ دهد. اما خواستهها هر روز در حال افزایشند. عمده کاری که در پزشکی انجام میشود پیرامون ارزشهای کارکردی است یعنی پزشکان میخواهند عملکرد اجتماعی را ابقاء کنند و فرصت حیات را افزایش دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با طرح این سؤال که آیا ما پزشکان باید به فرد کمک کنیم که به بلوغ اخلاقی، رفتاری و اجتماعی هم برسد یا ما در قبال بیماران چنین مسئولیتی نداریم، گفت: اگر دقت کنیم خواهیم دید آنجایی که کار پزشکی تمام شده و بیمار مرده است، بستگان و نزدیکان فرد انبوهی از هزینهها را صرف کردهاند. بنابراین آیا ما نباید روشنگری میکردیم؟ در حالی که تنها برای آنکه چند در صد طول مدت حیات فرد را افزایش دهیم هزینههای بسیاری را به نزدیکان فرد تحمیل مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد کردهایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه گفت: سازگاریای که ما در پزشکی پیشنهاد میکنیم به هیچ وجه سازگاری پیشرونده نیست بلکه در بهترین شرایط نگهدارنده است. در بهترین شرایط فرد نمیمیرد اما افقی به بیمار نشان داده نمیشود. در واقع در اینجا انسان دیده نمیشود و آنچه که هست انسان نیست بلکه تنها شبهی از انسان است.
وی یادآور شد: پزشکیای که ما الآن میشناسیم مسئول سلامت نیست بلکه مسئول بیماری است چرا که پزشکی باید موضوع را در زمینه و بستر آن ببیند، در حالی که هم اکنون چنین نمیکند. اگر سلامت تنها قابل حصول در عرصه زیستی نباشد بلکه در یک شبکه زیستی، روانی و اجتماعی قابل تحصیل باشد آنگاه باید گفت من پزشک علاوه بر آنکه مسئول خواستهها و نیازهای بیمارم هستم باید آنها را بازمعنا نیز کنم.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه نظامها پس از مدتی برخلاف کارکرد اصلی خود عمل میکنند، تأکید کرد: باید با انتقاد از نظامهای ایدئولوژیک که در اینجا نظام پزشکی است کوشید که آنها را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
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