  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مخالف تقویم پیشنهادی لیگ برتر هستم/ تیم ملی نیاز به اردوی طولانی ندارد

مخالف تقویم پیشنهادی لیگ برتر هستم/ تیم ملی نیاز به اردوی طولانی ندارد

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه برگزاری اردوهای بلند مدت برای تیم ملی فوتبال کشورمان نیاز نیست و تنها به فوتبال لطمه می زند، گفت: صددرصد مخالف تقویم پیشنهادی سازمان لیگ هستم و حتما به این مسئله اعتراض می‌کنم.

علی اصغر مدیر روستا در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‌ریزی ضعیف برای بازی های لیگ دهم اظهار داشت: معتقدم با این تقویم و این برنامه ریزی فقط به فوتبال لطمه وارد می کنیم. هرچند مسئولان سازمان لیگ سعی دارند برنامه ریزی منظمی انجام دهند اما منظی به این معنا نیست که بازی ها سرساعت برگزار شود بلکه منظمی یعنی اینکه هر هفته یک مسابقه برگزار کنیم.

وی افزود: صددرصد این برنامه ریزی به تمامی تیم های لیگ برتری لطمه وارد می کند و حتما در اینباره به سازمان لیگ اعتراض می کنم.

سرمربی پاس همدان در ادامه افزود: بیشتر این تعطیلات به خاطر اردوهای تیم ملی است درصورتی که تیم ملی نیازی به اردوی طولانی مدت ندارد! مگر قرار است تیم ملی بدنسازی کند که اینقدر اردو برگزار می کنند؟ ملی پوشان باید 2 یا 3 روز قبل از بازی ها به اردو بروند و کارهای تاکتیکی را مرور کنند تا تیم های لیگ برتری نیز لطمه ای نبینند.

مدیرروستا که علاوه بر این موضوع همچنان مخالف ممانعت از حضور دروازه بان خارجی در لیگ است، گفت: ما این کار را کردیم که به اصطلاح شاهد پیشرفت دروازه بان های داخلی باشیم اما علاوه بر اینکه این اتفاق رخ نداد، قیمت همین دروازه های داخلی فوق العاده بالارفت! پس وقتی نتیجه نگرفتیم باید این قانون را لغو کنیم. هرچند برخی تیم ها که مشکل دروازه بان ندارند، مخالف این قانون نیستند.

کد مطلب 1108432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها