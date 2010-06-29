مخالف تقویم پیشنهادی لیگ برتر هستم/ تیم ملی نیاز به اردوی طولانی ندارد

علی اصغر مدیر روستا در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‌ریزی ضعیف برای بازی های لیگ دهم اظهار داشت: معتقدم با این تقویم و این برنامه ریزی فقط به فوتبال لطمه وارد می کنیم. هرچند مسئولان سازمان لیگ سعی دارند برنامه ریزی منظمی انجام دهند اما منظی به این معنا نیست که بازی ها سرساعت برگزار شود بلکه منظمی یعنی اینکه هر هفته یک مسابقه برگزار کنیم.

وی افزود: صددرصد این برنامه ریزی به تمامی تیم های لیگ برتری لطمه وارد می کند و حتما در اینباره به سازمان لیگ اعتراض می کنم.

سرمربی پاس همدان در ادامه افزود: بیشتر این تعطیلات به خاطر اردوهای تیم ملی است درصورتی که تیم ملی نیازی به اردوی طولانی مدت ندارد! مگر قرار است تیم ملی بدنسازی کند که اینقدر اردو برگزار می کنند؟ ملی پوشان باید 2 یا 3 روز قبل از بازی ها به اردو بروند و کارهای تاکتیکی را مرور کنند تا تیم های لیگ برتری نیز لطمه ای نبینند.

مدیرروستا که علاوه بر این موضوع همچنان مخالف ممانعت از حضور دروازه بان خارجی در لیگ است، گفت: ما این کار را کردیم که به اصطلاح شاهد پیشرفت دروازه بان های داخلی باشیم اما علاوه بر اینکه این اتفاق رخ نداد، قیمت همین دروازه های داخلی فوق العاده بالارفت! پس وقتی نتیجه نگرفتیم باید این قانون را لغو کنیم. هرچند برخی تیم ها که مشکل دروازه بان ندارند، مخالف این قانون نیستند.