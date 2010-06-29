حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدام فرانسه در میزبانی از منافقین و حمایت از این گروهک تروریستی، اظهار داشت: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال منافین روشن است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده است که آن دسته از منافقینی که دستشان به خون آلوده است طبق منشور ملل متحد باید محاکمه شوند و کشورهایی که مانع این امر می شوند قوانین بین المللی را نقض کرده اند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بخش دیگری از منافقین نیز کسانی هستند که دستشان به خون آلوده نیست و جمهوری اسلامی ایران به آنها امان داده و می توانند به خانواده های خود بازگردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به این اقدام فرانسه در خصوص پناه دادن به منافقین گفت: این اقدام تلاش برای ایجاد یک فضای تازه سیاسی برای منافقین بخشی از تناقض های رفتاری است که معمولا برخی از کشورهای غربی گرفتار این تناقض ها می شوند.

فلاحت پیشه افزود: حدود7 سال پیش فرانسه بعد اینکه به منافقین مامن و پناه داد، شروع به دستگیری سران این گروهک و اعضای آن کردند و اکنون دوباره به جایی رسیده اند که مجددا به آنها مامن و پناه می دهند که این یک تناقضی است که ناشی از حاکمیت سیاست بر رفتار است.

وی تاکید کرد: غربی ها به جای برخورد حقوقی با این مسئله به صورت سیاسی با آن برخورد می کنند.

یکی از دلایلی که تروریسم روز به روز در دنیا گسترش پیدا می کند این است که به جای برخورد حقوقی با تروریسم با آن برخورد سیاسی می کنند لذا اصل مبارزه با تروریست دستخوش بازی های سیاسی قرار می گیرد.