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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

برای اولین بار درکشور؛

موزه تخصصی رادیو در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاونت صدای مرکز کرمانشاه برای اولین بار در کشور اقدام به راه اندازی و احداث موزه تخصصی رادیو در این استان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدای مرکزکرمانشاه دریک حرکت فرهنگی برای اولین بار درکشور اقدام به تاسیس وراه اندازی "موزه تخصصی  رادیو" درمحل ساختمان رادیو کرده است.

این موزه با همکاری یوسف بهمنی مجموعه دارعلاقمند کرمانشاهی ایجاد شده است که شامل انواع رادیوهای نفتی، لامپی ،ترانزیستوری، ضبط صوت و گرامافون قدیمی و .... است.

هدف ازتاسیس این موزه معرفی وشناساندن سیر تاریخی رادیو و تحولات آن از ابتدا تاکنون است.

درحاشیه این موزه لوح های تقدیر همراه با افتخارات کسب شده وعکس های قدیمی صدای مرکز کرمانشاه به نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 1108438

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