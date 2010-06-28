  1. هنر
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

عمران صلاحی با "کمال تعجب!" بازگشت

عمران صلاحی با "کمال تعجب!" بازگشت

چاپ دوم کتاب"کمال تعجب!" تالیف زنده‌یاد عمران صلاحی از سوی نشر پوینده منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طنزهای این کتاب به انتخاب یاشار صلاحی (پسر عمران) گردآوری شده و شامل مجموعه ای است از طنزهای کوتاه او که در سال 84 به رشته تحریر درآورده است.

طنزهای کتاب "کمال تعجب" برگرفته از "خاطرات کمال تعجب" است که این شاعر و طنزپرداز آنها را در ستونی در روزنامه آسیا پایه گذاری کرد و به گفته پسرش بخشی از خاطرات اوست که قابل ارائه در محافل عمومی است!

می‌توان  خاطرات گردآمده در این کتاب را به سه بخش تقسیم کرد؛ دیده ها، شنیده ها و خوانده‌ها.  نویسنده"کمال تعجب" خیلی از  افراد ذکر شده را از نزدیک دیده و شاهد ماجرای نقل شده بوده و بعضی از ماجراها را از این و آن شنیده و برخی را هم در کتابها و نشریات خوانده است.

در یکی از طنزهای این مجموعه با نام "خانمی در کاشان برای من تعریف کرد" می‌خوانیم: زن فضولی می‌میرد و به آن دنیا می‌رود. به او می‌گویند: اگر فضولی نکنی، نصف بهشت را به تو می‌دهیم. زن می‌پرسد: نصف دیگرش را به کی می‌دهید؟!"

کتاب"کمال تعجب!" در 419 صفحه با شمارگان 1000نسخه  و به قیمت 3900 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1108442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها