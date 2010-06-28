عمران صلاحی با "کمال تعجب!" بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، طنزهای این کتاب به انتخاب یاشار صلاحی (پسر عمران) گردآوری شده و شامل مجموعه ای است از طنزهای کوتاه او که در سال 84 به رشته تحریر درآورده است.

طنزهای کتاب "کمال تعجب" برگرفته از "خاطرات کمال تعجب" است که این شاعر و طنزپرداز آنها را در ستونی در روزنامه آسیا پایه گذاری کرد و به گفته پسرش بخشی از خاطرات اوست که قابل ارائه در محافل عمومی است!

می‌توان خاطرات گردآمده در این کتاب را به سه بخش تقسیم کرد؛ دیده ها، شنیده ها و خوانده‌ها. نویسنده"کمال تعجب" خیلی از افراد ذکر شده را از نزدیک دیده و شاهد ماجرای نقل شده بوده و بعضی از ماجراها را از این و آن شنیده و برخی را هم در کتابها و نشریات خوانده است.

در یکی از طنزهای این مجموعه با نام "خانمی در کاشان برای من تعریف کرد" می‌خوانیم: زن فضولی می‌میرد و به آن دنیا می‌رود. به او می‌گویند: اگر فضولی نکنی، نصف بهشت را به تو می‌دهیم. زن می‌پرسد: نصف دیگرش را به کی می‌دهید؟!"

کتاب"کمال تعجب!" در 419 صفحه با شمارگان 1000نسخه و به قیمت 3900 تومان منتشر شده است.

