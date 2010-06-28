محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص عدم رای مجلس برای تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهامی عام و پیگیری وزارت تعاون گفت: بر اساس استفساریه ای که انجام شده، روشن است که مجلس چنین نظری را ندارد و رای مجلس هنوز نهایی نشده است.

شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری منتفی نیست

وزیر تعاون اظهار داشت: از طریق استفساریه ای که انجام و به مجلس ارائه شد، تردید کسانی که در این مورد هنوز به نتیجه نرسیده اند، برطرف می شود. در هر صورت، ما در وزارت تعاون در این خصوص تردیدی نداریم.

عباسی با بیان اینکه در این زمینه قانون دقیقا شفاف است، ادامه داد: در هر صورت کسانی که در مجلس این موضوع را به عنوان استفساریه داده اند باید دقت می کردند چون جای هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد.

تعاونیهای سهامی عام صراحت قانونی دارند

وی همچنین به صراحت قانونی برای ایجاد تعاونیهای سهامی عام اشاره کرد و بیان داشت: با تشکیل تعاونیهای سهامی عام، شرکتهای سرمایه گذاری استانی نیز در سطح استانها ایجاد می شوند.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تعاونیهای سهامی عام سرمایه گذاری استانی با ترکیب تعاونیهای شهرستانی ماهیت جدیدی را تشکیل می دهند، افزود: ولی ظاهرا بورس کشور در این زمینه هنوز مشکلاتی را دارد.

نرم افزار بورس سرمایه داری است

عباسی خاطر نشان کرد: متاسفانه بورس نرم افزار کاری خود را بر مبنای سرمایه داری بسته و این کار در خارج از کشور برای آنها انجام شده است به نحوی که هم اکنون برای آنها سخت است که حضور تعاونیها را در فعالیتهای بورسی میسر کنند.

وی با بیان اینکه بورسی ها به جای اینکه نرم افزار خود را اصلاح کنند به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستد، گفت: به نظر من، این کار صحیح نیست و قانون نیز اجازه نمی دهد تا تعاونیها از فعالیت بورسی باز بمانند و ما نیز چنین اجازه ای را نخواهیم داد.

اجازه نمی دهیم صورت مسئله را پاک کنند

وزیر تعاون سپس در پاسخ به این سئوال که هم اکنون وضعیت تقاضا برای ایجاد شرکتهای بیمه ای و بورسی تعاونی در چه وضعیتی قرار دارد، بیان داشت:عده ای در این زمینه تقاضاهایی را مطرح کرده اند و ما نیز کارهای اصلی و مقدمات ورود تعاونیها به بورس و بیمه را فراهم کرده ایم. در هر حال افراد نیز باید متقاضی باشند.

عباسی از جمعی بودن تقاضاهای مطرح شده خبر داد و تصریح کرد: از طریق وزارت تعاون تقاضاهای مطرح شده در دست بررسی است.

تقاضای جمعی تعاونیها برای بورس و بیمه

وی درزمینه اینکه با توضیحات یاد شده آیا ورود تعاونیها به بورس میسر خواهد شد، اظهار داشت: اینکه تعاونیها نتوانند به بورس وارد شوند درست نیست و این ورود قابل منتفی شدن نیست بنابراین سازمان بورس موظف است که حضور شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری را در سطح استان در بورسها میسر کند.

وزیر تعاون راهکار فراهم شدن شرایط ورود تعاونیها به بورس را تغییر نرم افزار کاربردی بورس دانست و افزود: دلیل اینکه نرم افزار بورس باید تغییر کند این است که برای ورود تعاونیها به بورس الزام قانونی وجود دارد.

قانون تعاون اصلاح شد

عباسی خاطر نشان کرد: علاوه بر بورس همه دستگاهها نیز باید زمینه حضور تعاونیها در بورس را فراهم کنند. حال اگر سخت است برای آنها بروند کارشان را درست کنند و شرایط را مهیا نمایند.

وی همچنین به اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: کارگروه جدیدی در این زمینه تشکیل نخواهد شد چون وزارت تعاون کار را در این بخش به اتمام رساند و با تکمیل بررسی ها، نظر خود را نیز اعلام کرده است و جای تردیدی وجود ندارد.

وزیر تعاون همچنین در خصوص زمان آ‎غاز پالایش و تشکیل تعاونیهای کارجویان، گفت: این کار در حال حاضر شروع شده است و تعداد ثبت نامی ها نیز در حال افزایش است.

پالایش کارجویان آغاز شد

عباسی در ارتباط با زمان آ‎غاز به کار صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، با بیان اینکه این صندوق به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، بیان داشت: امیدواریم صندوق ضمانت در نیمه اول سالجاری به بهره برداری برسد.

وی همچنین در مورد سرمایه اولیه این صندوق به رقم 120 میلیارد تومانی آن اشاره کرد و افزود: این سرمایه اولیه از سوی دولت تامین خواهد شد.