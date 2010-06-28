527 مدرسه در مازندران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی نبییان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال 84 تعداد 375 کلاس درس و در سال 88 تعداد 589 کلاس درس به آموزش و پرورش استان تحویل داده شد.

وی افزود: در برنامه چهارم هزار و 954 کلاس درس با مساحت بیش از 283 هزار متر مربع ساخته شد.

وی با اشاره به کمک خیران در ساخت مدارس تصریح کرد: در برنامه چهارم 78 مدرسه به مساحت 45 هزار متر مربع در قالب پروژه های مشارکتی با خیران ساخته شد.

وی افزود: همچنین در همین مدت 361 مدرسه در قالب دو هزار و 424 کلاس درس و بیش از 326 هزار متر مربع توسط نوسازی استان مازندران ساخته شد.

نبییان اظهار داشت: عملیات پنج کانون به مساحت بیش از دو هزار متر مربع و 107 نمازخانه به مساحت بیش از 18 هزار متر مربع توسط نوسازی استان انجام شد.

وی با بیان اینکه در سال 89 مبلغ یک میلیارد و 560 میلیون تومان برای ساخت 118 سالن ورزشی اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: در سه سال آینده 118 سالن ورزشی و 583 نمازخانه توسط نوسازی استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: در برنامه چهارم توسعه تعداد 15 سالن ورزشی مستقل از محیط مدرسه با اعتبارات استانی با مساحت بیش از 111 هزار متر مربع به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه 976 مدرسه ابتدایی ، هزار و 15 مدرسه راهنمایی ، 611 دبیرستان و 180 مدرسه فنی و حرفه ای در استان فعالیت می کنند، یادآور شد: 674 سالن ورزشی مورد نیاز در استان است.

این مسئول با اشاره به وجود هزار و 325 نمازخانه در مدارس استان تصریح کرد: هزار و 218 نمازخانه مورد نیاز در استان است که باید ساخته شود.

وی با بیان اینکه خیران در ابتدای شروع فعالیت خود در سال 77 مبلغ 770 میلیون تومان به ساخت مدارس کمک کردند گفت: این رقم در سال جاری به بیش از 32 میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره نوسازی و مدارس نخستین دستگاه اجرایی در کشور است که اقدام به مقاوم سازی ساختمان ها کرده است.