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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

مسابقات کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور پایان یافت

مسابقات کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور پایان یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: رقابتهای کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور که با حضور 430 ورزشکار و به مدت دو روز در شهر سقز برگزار شد، بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رقابت های کشتی قهرمانی کشور که با حضور 430 ورزشکار از استانهای مختلف کشور برگزار شد بعد از ظهر امروز به پایان رسید و قرار است که نفرات برتر برای حضور در رقابت های جهانی بلگراد معرفی شوند.

در گروه سنی A عباس امیری و امیر سعیدی از کردستان، بهروز و عبدالصاحب حیدری از ایلام حسام رضایی و یوسف نعمت پور از لرستان و محسن انصاری از اصفهان عناوین اول وزنهای مختلف را به دست آوردند که در بخش تیمی این گروه نیز اصفهان، لرستان و کردستان اول تا سوم شدند.

در گروه سنی B محمد خرمدل و جهانگیر مقدم نژاد از کردستان، اسدالله جلالی از کرمانشاه، فرهاد رضایی از اصفهان، رسول ده بزرگی از فارس، میربابک ستوده از کهگیلویه و بویر احمد، محمد رضا خادم پیر از زنجان به عنوان نفرات اول اوزان مختلف برگزیده شدند و در بخش تیمی نیز فارس، کرمانشاه و تهران در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

عبدالحمید کاکاجی، جهانبخش قلی زاده و محمد رضا محمدیان هر سه از خوزستان، عباس بشیری از تهران، منوچهر حسینی از گیلان، محمد ابراهیمی از کردستان و بهمن اسفندیاری از لرستان مقام اول گروه سنی C را به خود اختصاص دادند که عنوانهای اول تا سوم تیمی این رده سنی نیز به تهران، خوزستان و اصفهان رسید.

در گروه سنی D هم ابراهیم رجبی و علی اکبر جوادی از تهران، سیامک بهرامی از توابع تهران، احمد فاتحی از مرکزی، حسن نیکنژاد از ایلام، احمد ساکی پور از خوزستان و صادق نظری از کرمانشاه به عنوان نفرات برتر انتخاب شده و تیمهای تهران، کرمانشاه و مرکزی نیز اول تا سوم شدند.

عسکری و پرویز ارشدی به همراه خداداد شاعری هر سه از اصفهان، عبدالرحمن معروفیان وند و محمد نادر نژاد از خوزستان، عبدالله اکوند از فارس، سید محمد زاهد هاشمی نسب از کردستان هم نفرات برتر گروه سنی Eرا کسب کرده و در بخش تیمی نیز تهران، اصفهان و فارس رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1108461

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