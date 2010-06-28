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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

در کرمانشاه؛

جشنواره غذاهای محلی با استفاده از گیاهان خوراکی خودرو برگزار شد

جشنواره غذاهای محلی با استفاده از گیاهان خوراکی خودرو برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی کرمانشاه، جشنواره غذاهای سنتی و محلی با استفاده از گیاهان خوراکی خودرو بعداز ظهر دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان کرمانشاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با عادات غذایی و شیوه تغذیه اقوام مختلف ساکن در منطقه غرب کشور و نیز جلوگیری از اشاعه فرهنگ استفاده ازغذاهای آماده و فست فودها، اقدام به برپایی جشنواره غذاهای سنتی و محلی در محل مرکز کرد.

در این جشنواره دختران جوان دانشجو با کمک و همراهی خانواده بویژه مادران خود ضمن تحقیق در مورد انواع غذاهای محلی که با استفاده از انواع گیاهان و سبزیهای خوراکی خودروی بهاری تهیه می شوند، اقدام به طبخ 27 نوع غذای سنتی و محلی کردند.

در این جشنواره همچنین در خصوص خواص داروئی و درمانی بسیاری از گیاهان وحشی بهاری که به صورت خودرو در دامنه کوه ها و دشتهای استان می رویند و مزیت های این منابع غذایی فراموش شده بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1108469

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