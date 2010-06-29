دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنگری در ماموریت شعب بین الملل در دستور کار کمیته مربوط به این واحدهای آموزشی قرار گرفته است و ماموریتهای جدید برای گروه های مختلف شعب در آستانه سال تحصیلی جدید معرفی می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس این بازنگری لازم است که در مسیر حرکت شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی تغییراتی داده شود. واحدهای بین المللی در این تغییر ماموریت به واحدهای آموزشی دریافت کننده شهریه و یا واحدهای واقعی بین المللی که بتوانند ماموریت های ویژه را به انجام برسانند تقسیم می شوند.

مدیرکل اعتباربخشی و ارزشیابی وزارت بهداشت افزود: واحدهای بین المللی دانشگاههای کوچک تر به مراکز آموزش عالی که بر اساس قانون برنامه توسعه اجازه تربیت دانشجو با شهریه را دارند، تغییر ماموریت می یابند. در صورت تصویب این تغییر دیگر الزامی برای راه اندازی این واحدها در مناطق آزاد تجاری نیست.

وی یادآور شد: در این میان دانشگاههای علوم پزشکی بزرگ تر که از امکانات بهتری برخوردار هستند به سمت ماموریت ایجاد شعب بین المللی به معنای واقعی حرکت خواهند کرد تا در این راه دانشجوی خارجی جذب کنند و با ارتباطات بین المللی بتوانند به توسعه علمی کشور کمک کنند.

ضیایی گفت: طبق قانون برنامه توسعه کشور در صورت کفایت نیروی انسانی، امکان آموزش از طریق شهریه در حوزه آموزش عالی وجود دارد و مشکلی از این نظر وجود ندارد در این حالت کلاس دانشجویان در مراکز آموزش عالی که به این منظور اختصاص می یابد تشکیل می شود.