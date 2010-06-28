حمیدرضا احمدی، رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مراسم همچون سال گذشته با همکاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر بین روزهای 26 تیر لغایت 2 مرداد در تهران برگزار خواهد شد و طی آن از برترین‌های اخلاق نهمین دوره مسابقات لیگ برتر تجلیل می شود.

احمدی تصریح کرد: در این همایش یک روزه ضمن تقدیر از 34 بازیکن لیگ برتر فوتبال که توانسته‌اند عنوان برترین‌های اخلاق 34 هفته لیگ را به خود اختصاص دهند از برترین مدیران فوتبال، مربیان، داوران و خبرنگاران و عکاسان از نظر اخلاقی تقدیر خواهد شد.