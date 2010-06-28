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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

احمدی به مهر خبر داد:

تهران میزبان تجلیل از برترین‌های اخلاق لیگ نهم/ تجلیل از 34 بازیکن فوتبال

تهران میزبان تجلیل از برترین‌های اخلاق لیگ نهم/ تجلیل از 34 بازیکن فوتبال

رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر فوتبال از برگزاری مراسم تجلیل از برترین‌های اخلاق لیگ نهم در اواخر تیرماه به میزبانی تهران خبر داد.

حمیدرضا احمدی، رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مراسم همچون سال گذشته با همکاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر بین روزهای 26 تیر لغایت 2 مرداد در تهران برگزار خواهد شد و طی آن از برترین‌های اخلاق نهمین دوره مسابقات لیگ برتر تجلیل می شود.

احمدی تصریح کرد: در این همایش یک روزه ضمن تقدیر از 34 بازیکن لیگ برتر فوتبال که توانسته‌اند عنوان برترین‌های اخلاق 34 هفته لیگ را به خود اختصاص دهند از برترین مدیران فوتبال، مربیان، داوران و خبرنگاران و عکاسان از نظر اخلاقی تقدیر خواهد شد.  
 
وی در خصوص جوایز برترین‌های اخلاق لیگ نهم تصریح کرد: علاوه بر لوح تقدیر و تندیس اخلاق، برترین‌های این مراسم پاداش حج عمره و تمتع دریافت خواهند کرد.
 
رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر با بیان اینکه برترین‌های اخلاق در لیگ نهم براساس منشور اخلاقی و احترام به روح قانون و ارزش‌های انسانی در میدان مسابقه انتخاب خواهند شد، تاکید کرد: تجلیل از برترین‌های اخلاق فوتبال کشور ارزشگذاری به اخلاقیات و احترام به عزت و کرامت بازیکنان فوتبال کشوراست و تلاش می کنیم مراسم امسال باشکوه‌تر و بهتر از سال گذشته و در خور برترین‌های اخلاق فوتبال کشور برگزار شود.
کد مطلب 1108483

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