سه اثر از آذربایجان غربی به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: فیلم های کوتاه رنگ و خاک، صوفی رحمان و خدا همین نزدیکی است از تولیدات هنرمندان حوزه هنری آذربایجان غربی به مرحله مسابقه‌ چهارمین جشنواره سراسری فیلم رحمت راه یافت.

وی با اشاره به اینکه فیلم های رنگ و خاک به کارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا در 12 دقیقه، صوفی رحمان به کارگردانی امید برجسته و خدا همین نزدیکی است به کارگردانی علی مردمی، هر دو به مدت 10 دقیقه با مضامین دینی طی سال گذشته در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شده است، بیان داشت: چهارمین دوره‌ جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت با موضوعهای سیره‌ نبوی، نقش دین در بهبود روابط انسانی و نقش وحدت آفرین پیامبر اسلام(ص) درزندگی مسلمانان در دو بخش ملی و بین المللی از هفت الی 31 تیرماه سالجاری در تبریز برگزار می‌ شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی همچنین از برگزاری نخستین کارگاه پخش و نقد نمایش با اکران تئاتر قلاده‌ برای سگ مرده خبر داد و افزود: نمایش قلاده‌ برای سگ مرده نوشته‌ی محمد چرمشیر بوده که آتیلا پسیانی کارگردانی و ایفای نقش آن را برعهده دارد.

به گفته نجف زاده در این نمایش برخی از معضلات اجتماعی در روابط انسانها از زبان یک سگ در آخرین روزهای عمرش بیان می‌شود که در بخش نقد آثار این کارگاه، مروری بر سبک نوشتاری محمد چرمشیر و آثار و سبک آتیلا پسیانی، همچنین مشکلات اجرایی نمایشهای تک بازیگر و علتهای پرداخت نویسندگان به نگارش آثاری با زبان حیوانات مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی هر ماه یکی از آثار برجسته‌ی تئاتر ایران و سایر کشورهای جهان را با حضور هنرمندان و علاقمندان این رشته اکران و نقد کمی کند.