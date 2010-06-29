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۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۸

بسته حمایتی از کارآفرینان برتر ملی تدوین می شود

بسته حمایتی از کارآفرینان برتر ملی تدوین می شود

مدیرکل دفتر توسعه کار آفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار از تدوین بسته حمایتی از کارآفرینان برتر ملی با هدف رفع موانع و ایجاد زیرساختهای کارآفرینی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن از تدوین بسته حمایتی برای کارآفرینان برتر ملی خبر داد و گفت: به این منظور اعضای کمیته تخصصی تدوین بسته حمایتی کارآفرینان برتر ملی نیز انتخاب می شوند.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار این اقدام را از دستاوردهای جشنواره کارآفرینان برتر ملی دانست و اظهار داشت: رفع موانع کارآفرینی، ایجاد و توسعه زیر ساختهای کارآفرینی و جلوگیری از انحراف تسهیلات مالی حمایتی از اهداف تدوین این بسته است.

هفده تن همچنین محو بوروکراسی اداری، ارتقای انگیزه کارآفرینان و بهبود شاخصهای کسب و کار را از مولفه های اصلی دیگر تدوین بسته حمایتی از کارآفرینان اعلام کرد. همچنین سیاری به عنوان رئیس کمیته تدوین بسته حمایتی کارآفرینان ملی انتخاب شده است.

کد مطلب 1108503

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