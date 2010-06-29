بسته حمایتی از کارآفرینان برتر ملی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن از تدوین بسته حمایتی برای کارآفرینان برتر ملی خبر داد و گفت: به این منظور اعضای کمیته تخصصی تدوین بسته حمایتی کارآفرینان برتر ملی نیز انتخاب می شوند.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار این اقدام را از دستاوردهای جشنواره کارآفرینان برتر ملی دانست و اظهار داشت: رفع موانع کارآفرینی، ایجاد و توسعه زیر ساختهای کارآفرینی و جلوگیری از انحراف تسهیلات مالی حمایتی از اهداف تدوین این بسته است.

هفده تن همچنین محو بوروکراسی اداری، ارتقای انگیزه کارآفرینان و بهبود شاخصهای کسب و کار را از مولفه های اصلی دیگر تدوین بسته حمایتی از کارآفرینان اعلام کرد. همچنین سیاری به عنوان رئیس کمیته تدوین بسته حمایتی کارآفرینان ملی انتخاب شده است.