به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فنی و حرفه ای از برنامه ریزی برای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مردم شمال عراق و به ویژه استان سلیمانیه از طریق فنی و حرفه ای استان کردستان خبر داد.
بر اساس این گزارش، در راستای اجرای تفاهمنامه بین استانداران کردستان و سلیمانیه عراق، مراکز آموزشهای فنی و حرفهای در سلیمانیه راه اندازی میشود که ایران تنها خدمات مشاورهای و آموزشی آن را عهده دار شده است.
با راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای ایران در سلیمانیه عراق، زمینه استفاده از مربیان ایرانی نیز فراهم میشود و چون آنها با توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آشنایی کامل دارند بر اساس این تفاهمنامه، مربیان آموزش دیده ایرانی و به ویژه از استان کردستان در این مناطق از عراق به کارگیری می شوند.
هم اکنون طرفین شمال عراق از این تفاهمنامه استقبال خوبی کردهاند و از این طریق نیز فنی و حرفه ای در مناطق شمال عراق در حال ابنیه سازی است. البته ایران توانایی ارائه خدمات آموزشی مهارتهای فنی، غیرفنی، مدیریتی و مربیگری مورد نیاز متقاضیان جویای مهارت استان سلیمانیه عراق را مطابق با استانداردهای مهارت آموزی جهانی به سلیمانیه عراق را نیز دارد.
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