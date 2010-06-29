به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فنی و حرفه ای از برنامه ریزی برای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مردم شمال عراق و به ویژه استان سلیمانیه از طریق فنی و حرفه ای استان کردستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در راستای اجرای تفاهمنامه بین استانداران کردستان و سلیمانیه عراق، مراکز آموزشهای فنی و حرفه‌ای در سلیمانیه راه ‌اندازی می‌شود که ایران تنها خدمات مشاوره‌ای و آموزشی آن را عهده ‌دار شده است.

با راه ‌اندازی مراکز فنی و حرفه ای ایران در سلیمانیه عراق، زمینه استفاده از مربیان ایرانی نیز فراهم می‌شود و چون آنها با توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آشنایی کامل دارند بر اساس این تفاهمنامه، مربیان آموزش دیده ایرانی و به ویژه از استان کردستان در این مناطق از عراق به کارگیری می‌ شوند.

هم اکنون طرفین شمال عراق از این تفاهمنامه استقبال خوبی کرده‌اند و از این طریق نیز فنی و حرفه ‌ای در مناطق شمال عراق در حال ابنیه‌ سازی است. البته ایران توانایی ارائه خدمات آموزشی مهارتهای فنی، غیرفنی، مدیریتی و مربیگری مورد نیاز متقاضیان جویای مهارت استان سلیمانیه عراق را مطابق با استانداردهای مهارت ‌آموزی جهانی به سلیمانیه عراق را نیز دارد.