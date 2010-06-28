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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

رصد عمومی آسمان زنجان در ایام تابستان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر موسسه نجوم آیتان زنجان گفت: در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و شهروندان، در ایام تابستان رصدهای عمومی آسمان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی عابدی  بعد از ظهر دوشنبه ویژه برنامه های مؤسسه نجوم آیتان زنجان را شامل دو بخش عمومی و اختصاصی دانست و افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته حضور در بخش اختصاصی برای اعضای موسسه و حضور در بخش عمومی برای کلیه شهروندان آزاد خواهد بود.
 
وی با اشاره به برگزاری باشگاه های ماهانه نجوم در آخرین پنجشنبه هر ماه در طول ایام تابستان ادامه داد: در این جلسات آخرین وقایع و اخبار نجومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
عابدی برگزاری رصدهای تخصصی در خارج از شهر و همچنین برگزاری اردوهای علمی برای اعضای مؤسسه را از دیگر برنامه های این مؤسسه در طول تابستان عنوان کرد و افزود: رصد آسمان در سلطانیه و برگزاری دوره نجومی کوتاه مدت برای کودکان سرطانی از دیگر برنامه های اولویت دار مؤسسه نجوم آیتان زنجان می باشد که در صورت تأمین اعتبار و هزینه، این طرح برگزار خواهد شد.
 
دبیر مؤسسه نجوم آیتان ضمن تأکید برلزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان در زمینه ها و حوزه های مختلف گفت: نجوم به عنوان تفریحی علمی و مؤثر می تواند نقش قابل توجهی را در غنی سازی اوقات فراغت جوانان ایفا کند.
 
عابدی افزود: علاقمندان به شرکت در برنامه های متنوع موسسه نجوم آیتان می توانند جهت آگاهی از برنامه های این مؤسسه به آدری اینترنتی www.aytan.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1108510

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