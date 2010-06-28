چهار رشته جدید تحصیلی در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ایجاد یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی جدید در این دانشگاه، توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور موافقت شده است.

رشته های عرفان اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی کشاورزی و آب، مهندسی معماری و مهندسی عمران در مقطع کارشناسی از سال تحصیلی 90 - 89 در دانشگاه محقق اردبیلی به سایر رشته های موجود اضافه می شود.

با ایجاد این رشته ها، تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی به 96 رشته افزایش خواهد یافت که از این تعداد دو رشته در مقطع دکتری، 41 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 53 رشته در مقطع کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین استادیار رشته ریاضی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان استاد نمونه بسیجی کشور انتخاب شد.

دکتر عبداله برهانی فر در سومین مراسم تجلیل از اساتید نمونه بسیجی و فرهنگیان بسیجی کشور که با حضور رئیس جمهور در سالن وزارت کشور برگزار می شد، به این مهم دست یافت.