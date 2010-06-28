ورزشکاران برتر راه یافته به لیگ برتر پینگ پنگ مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید طبیانی بعد از ظهر دوشنبه با بیان اینکه در مسابقات پینگ پنگ آزاد و رده بندی دسته یک لیگ امیدهای کشور 29 استان در سالن شش هزار نفری امام خمینی(ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان به مصاف هم رفتند، افزود: در پایان این رقابت شش نفر به لیگ برتر پینگ پنگ امیدهای کشور صعود کردند.

وی با اشاره به اینکه این رقابت هر سال در دو نوبت به انجام می رسد، ادامه داد: در مسابقات آزاد امیدهای کشور حدود 111 ورزشکار باهم به رقابت پرداختند که از این تعداد شش نفر به لیگ برتر راه یافتند.

طبیانی افزود: علیرضا ملارضوی و پیمان نوروزی از همدان، مسعود یعقوبی از فارس، امین حنطه از اصفهان، امین میرالماسی و محمدرستمی از تهران نفراتی بودند که موفق شدند جواز حضور در مسابقات پینگ پنگ لیگ برتر امیدهای کشور را کسب کنند.

وی با بیان اینکه در این مسابقات حسن خالقی، بهزاد بیات، علی یوسفی و محمود میری برای تیم زنجان به میدان رفتند، افزود: حسن خالقی از زنجان با باختی که از نماینده همدان متحمل شد، نتوانست در جمع شش ورزشکار لیگ برتری حضور یابد.



