جزئیات تنظیم بازار ماه مبارک رمضان / مردم سبد ویژه کالا می گیرند

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تشریح برنامه ریزیهای انجام شده برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان گفت: در حوزه بازرگانی داخلی کشور که با بخش تنظیم بازار درگیر است، دو وظیفه تعریف شده که شامل وظیفه تامین و تنظیم بازار و نظارت و بازرسی است. در هر یک از حوزه های توزیع و تنظیم بازار و بازرسی، کنترل و جلوگیری از تخلفات، برای ماه مبارک رمضان برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: واقعیت این است که در بخش تامین و تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان، برخی از کالاها دچار افزایش تقاضا می شوند که این افزایش تقاضا به دلیل هم ترازی تولید برخی از کالاها با میزان مصرف است، بنابراین ممکن است برخی از کالاها دچارتغییر قیمت کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، وزارت بازرگانی چند کار را برنامه ریزی کرده است. از جمله اینکه افزایش تقاضا را با افزایش عرضه جبران کند که حداقل تغییر در قیمت حادث شود. به عنوان مثال، اقلام پروتئینی از اقلامی هستند که در ایام ماه مبارک بیشتر مورد استفاده مردم قرار می گیرند.

ضیغمی ادامه داد: هم اکنون هماهنگی هایی با مباشران تامین اعم از تولیدکنندگان داخلی یا اگر نیاز باشد مباشران تامین از سایر منابع، صورت گرفته است تا میزان افزایش تقاضا که تجربه و میزان آن را در سنوات گذشته وجود داشته و مشخص است که برای مرغ یا گوشت، چقدر تغییر تقاضا در ماه مبارک رمضان شده است.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی برای افزایش تامین تقاضا برنامه ریزی کرده و این کار در جریان است تا قبل از ماه مبارک رمضان، ورودی کالا به بازار افزایش یابد. در این راستا تاکید می شود که تنها هدایت کلی و برنامه ریزی به عهده وزارت بازرگانی است و انجام این کار، به بخش خصوصی سپرده شده است و با مباشرت آنها به انجام می رسد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: اولین اقدام در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، بحث پیگیری و هماهنگی برای افزایش میزان عرضه کالاهایی است که در این ماه، دچار افزایش تقاضا می شوند. از جمله این کالاها، مواد پروتئینی، گوشت، مرغ و سایر اقلام مشابه است.

ضیغمی افزود: نکته دوم در بحث تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، نظم بخشی به شبکه های عرضه کشور است. در قسمت سوم برنامه ریزی ها نیز، بحث ارایه یکسری سبدهای کالایی یا تامین های خاص اقلام مورد نیاز در ایام ماه مبارک رمضان است که برنامه ریزی هایی برای آن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، بحث عرضه مستقیم محصولات غذایی و صنایع تبدیلی طراحی شده است که در ماه مبارک رمضان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع عرضه مستقیم این محصولات با رویکرد حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در قالب جشنواره عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، با هماهنگی و همکاری اتحادیه های تعاون روستایی و شورای اصناف در حال برنامه ریزی است.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در جشنواره سراسری عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، در تمام استانها نمایشگاههای عرضه مستقیم با مباشرت اتحادیه مرکز تعاونی های روستایی دایر خواهد شد و صاحبان غرفه هایی که در آن حضور دارند، صرفا از میان تعاونی های تولیدی و صنایع کشاورزی انتخاب شده اند و بدون واسطه، محصولات تولیدی خود را به مردم و مصرف کنندگان عرضه می کنند.

به اعتقاد ضیغمی، این عرضه مستقیم باعث می شود که کالاها با حدود 10 تا 15 درصد کاهش قیمت نسبت به بازار به دست مردم برسد، به علاوه اینکه عرضه کنندگان در این نمایشگاه نیز، تخفیفاتی را در قیمت لحاظ کرده اند که بر این اساس، پیش بینی می شود که کالا بین 15 تا 20 درصد زیر قیمتهایی که در جریان شبکه معمول توزیع بازار، گردش می کنند به مردم عرضه و ارایه شود.

ضیغمی گفت: این نمایشگاهها در سی استان کشور قبل از آغاز ماه مبارک رمضان دایر می شود؛ چراکه معمولا مردم برای تامین مایحتاج ماه مبارک رمضان، از چند روز قبل از شروع این ماه کار خود را آغاز می کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این نمایشگاهها در شهرهای گرمسیری از جمله اهواز، بندرعباس، بوشهر و زاهدان از دهم مردادماه آغاز می شود و حداقل دو هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در شهرهایی مثل شهرکرد و یاسوج از 13 مردادماه به مدت دو هفته و در سایر شهرها مثل تهران، شیراز به علاوه چند شهر بزرگ حاشیه تهران مثل کرج، شهریار، اسلامشهر، پاکدشت و ورامین نیز این نمایشگاهها دایر خواهد شد.

ضیغمی گفت: در این نمایشگاهها، محصولات کشاورزی، غذایی و صنایع تبدیلی که مورد توجه مردم در ماه مبارک رمضان است، عرضه می شود که شامل خرما، میوه و تره بار، خشکبار، حبوبات، زعفران، برنج، چای، زیتون، غلات، شیر، لبنیات، عسل، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و ماهی عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش صنایع تبدیلی نیز، انواع روغن، محصولات کنسروی و کمپوتی، سس، رب گوجه فرنگی، قند و شکر، ماکارانی و برخی از شیرینی جات عرضه خواهد شد.

وی در تشریح فعالیتهای نظارتی در ماه مبارک رمضان نیز خاطرنشان کرد: در حوزه نظارت و کنترل نیز، طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان برنامه ریزی شده که به تناسب افزایش تقاضایی که برای مواد غذایی، اقلام لبنی و محصولات پروتئینی بوجود می آید، بخشهای نظارت و بازرسی نیز در شبکه صنفی، ناظران افتخاری، شبکه مردمی و سازمانهای بازرگانی برنامه ریزی شده است که این گروهها نیز فعالیت خود را از دهم مردادماه آغاز می کنند و تا پایان شهریورماه و در رسیدن به فصل بازگشایی مدارس، فعالیت خود ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در این ارتباط فعالیت شبکه بازرسی و نظارت اصناف تقویت می شود و بخش دریافت و رسیدگی به شکایات نیز مدیریت خود را تقویت می کند. از سوی دیگر، ناظران افتخاری نیز انسجام بیشتری به فعالیتهای خود خواهند داد و وزارت بازرگانی نیز، با هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله استانداری ها، فرمانداری ها، صدا و سیما، ائمه جمعه و جماعات، سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریعتر به پرونده های مربوطه، وزارت جهاد کشاورزی و سایر حوزه هایی که نیازمند هماهنگی هستند، برنامه هایی را طراحی کرده است.

وی اظهار داشت: کمیسیونهای نظارت فعال در سازمانهای بازرگانی نیز یکی از وظایفی را که به عهده دارند این است که اگر کالا یا خدماتی که به ویژه مورد استفاده بیشتر مردم در ایام ماه مبارک رمضان قرار می گیرد، نیازمند قیمت گذاری هستند، کار قیمت گذاری سریعتر را انجام خواهند داد.

ضیغمی گفت: اصناف نیز با آمادگی لازم به ارایه محصولات خود اقدام می کنند، ضمن اینکه با هدف جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های احتمالی، طرح ویژه نظارتی نیز از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به انجام می رسد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در خصوص قیمت سبد کالایی در نظر گرفته شده برای ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: معمولا وزارت بازرگانی این سبدهای کالایی را محدود به کارمندان دولت یا اقشار خاص نمی کند.

وی ادامه داد: اقلامی که در این سبد کالایی وجود دارد نیز شامل کالاهایی می شود که بیشتر مورد توجه مردم است که در این میان، برنج، قند و شکر، روغن و مرغ در سبد کالایی قرار می گیرند. این اقلام در قالب سبدهای کالایی هم از طریق شبکه های عمده توزیع و تعاونی ها مثل فرهنگیان، شبکه های کارمندی و اتکا یا شبکه های مختلف توزیع که دستری مناسب تری به مصرف کننده دارند، عرضه می شوند و هم در نمایشگاههایی که برپا می شود.

ضیغمی گفت: همچنین اقلام مذکور در این ایام، به صورت آزاد و عمومی در قالب سبدهای کالایی عرضه می شوند و مردم عادی هم می توانند آن را خریداری کنند. در این راستا قیمت برای کالاهای مختلف این سبد، پایین تر از قیمت بازار و به صورت تعدیل کننده قیمت، تعیین خواهد شد که معمولا 20 درصد پایین تر از قیمت بازار است.

وی اظهار داشت: اینکه به صورت مشخص تصریح کنیم که چه میزان برنج، چه میزان شکر، چه میزان مرغ و با چه قیمتی در این سبد قرار می گیرد، هنوز مشخص نیست؛ چراکه ممکن اقلام این سبدهای کالایی به صورت اختیاری نیز میان مردم توزیع شود و ممکن است که به گونه ای برنامه ریزی شود که مردم اختیار داشته باشند که اگر فقط شکر نیاز داشتند، فقط شکر را در این سبد خریداری کنند یا اگر مرغ می خواستند، تنها مرغ را خریداری کنند.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، شیوه دیگر برنامه ریزی برای این سبد کالایی آن است که مجموع اقلام عرضه شده در این سبد کالایی به صورت یکجا از طریق شبکه های کالایی در اختیار مردم قرار گیرد که به تبع، متناسب با نحوه و میزان اقلام، تعیین قیمت تعیین می شود.

ضیغمی از تشکیل ستادی در معاونت بازرگانی داخلی برای ایام ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: این ستاد هم بخشهای نظارتی و هم بخشهای تنظیم بازار را به صورت مستمر هدایت می کند. بر این اساس امید می رود که مشکلی بابت تامین کالاهای مورد نیاز مردم و نیز قیمت آنها نداشته باشیم.