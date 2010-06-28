600 هکتار شبکه آبیاری در اراضی کشاورزی اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور هادی زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و توسعه شبکه آبیاری استان اظهار داشت: برای اجرای این میزان شبکه آبیاری، 15 میلیارد ریال از محل اعتبار ملی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این شبکه در واحدهای سه، پنج، شش، هفت، چهارده و هیجده طرح "قوریچای" انجام شده، از احداث و بهسازی چهار کانال انتقال آب ینگجه ملا محمد رضا، گرمه چشمه، حور و امین جان در سطح استان خبر داد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: طول این کانالها 4.5 کیلومتر بوده و برای بهره برداری از آنها دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این استان تصریح کرد: در طی چند روز گذشته طرحهای استخر "گلین قشلاقی" به مساحت 100 هکتار، بهسازی انهار "نوجه ده" – "حاجی حسن" به طول چهار کیلومتر، احداث 768 متر مکعب بند و کانال کشی به طول 1.25 کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

هادی زاده لوله گذاری کانال "قزل درق"، لایروبی و مرمت قنات، تکمیل ایستگاه پمپاژ "بیجق"، احداث جاده دسترسی به طول 1.7 کیلومتر و بهسازی کانال "قره قاپاق" به طول 700 متر را از دیگر پروژه های اجرا شده در این استان عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای بهره برداری از این پروژه ها نیز 22 میلیارد و 145 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و خشکسالی هزینه شده است.