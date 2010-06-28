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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

600 هکتار شبکه آبیاری در اراضی کشاورزی اردبیل اجرا شد

600 هکتار شبکه آبیاری در اراضی کشاورزی اردبیل اجرا شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک و امور فنی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از اجرای 600 هکتار شبکه آبیاری در اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور هادی زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و توسعه شبکه آبیاری استان اظهار داشت: برای اجرای این میزان شبکه آبیاری، 15 میلیارد ریال از محل اعتبار ملی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این شبکه در واحدهای سه، پنج، شش، هفت، چهارده و هیجده طرح "قوریچای" انجام شده، از احداث و بهسازی چهار کانال انتقال آب ینگجه ملا محمد رضا، گرمه چشمه، حور و امین جان در سطح استان خبر داد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: طول این کانالها 4.5 کیلومتر بوده و برای بهره برداری از آنها دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این استان تصریح کرد: در طی چند روز گذشته طرحهای استخر "گلین قشلاقی" به مساحت 100 هکتار، بهسازی انهار "نوجه ده" – "حاجی حسن" به طول چهار کیلومتر، احداث 768 متر مکعب بند و کانال کشی به طول 1.25 کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

هادی زاده لوله گذاری کانال "قزل درق"، لایروبی و مرمت قنات، تکمیل ایستگاه پمپاژ "بیجق"، احداث جاده دسترسی به طول 1.7 کیلومتر و بهسازی کانال "قره قاپاق" به طول 700 متر را از دیگر پروژه های اجرا شده در این استان عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای بهره برداری از این پروژه ها نیز 22 میلیارد و 145 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و خشکسالی هزینه شده است.

کد مطلب 1108530

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