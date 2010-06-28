به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین آقایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: شعار و لوگوی امسال همایش "اگر بخواهیم او می‌آید" است که برگرفته از جملات امام زمان(عج) خطاب به شیخ مفید است که ایشان می‌فرماید: اگر شیعیان ما می‌خواستند و بر عهد و پیمان خود با امامان عمل می‌کردند ما ظهور می‌کردیم.



آقایی در رابطه با مهمانان خارجی این همایش اظهار اشت: در این همایش 79 مدعو خارجی از 29 کشور شامل 18 خانم و 61 آقا که مقالات خود را به دبیرخانه تحول داده‌اند حضور خواهند داشت.



وی در خصوص مکان برگزاری همایش گفت: مکان این همایش هنوز مشخص نیست ولی امیدواریم همانند سالهای گذشته امکان بهره‌مندی از سالن کنفرانس اسلامی فراهم باشد و اگر نشد بتوانیم از سالن برج میلاد استفاد کنیم.



آقایی با بیان این که هنوز اسامی دقیق مدعوین همایش تعیین نشده است اظهار داشت: اسامی دقیق مهمانان و مکان همایش در کنفرانس مطبوعاتی بعدی اعلام خواهد شد.



وی افزود: تا کنون 400 مقاله در محور زمینه سازی، جامعه و دولت زمینه ساز، راهبردها و راهکار‌های فرهنگی به دبیرخانه همایش ارسال شده است.



آقایی در رابطه با موضوعات نیز گفت: در محور زمینه‌سازی موضعات انتظار و زمینه‌سازی، قلمرو زمینه‌سازی( فرد، جامعه و جهان)، شکل زمینه‌سازی در جوامع مختلف، زمینه‌سازی ظهور موعود در منظر ادیان، زمینه‌سازی از منظر متکلمان، فقها و محدثین، نظریه ولایت فقیه و زمینه‌سازی مطرح گردید و در محور جامعه و دولت زمینه‌ساز از پژوهشگران خواسته شد در موضوعات شاخص‌های فرهنگی جامعه زمینه‌ساز ، شاخص‌های فرهنگی دولت زمینه‌ساز، مقایسه وضعیت فرهنگی جوامع امروز و جامعه جهانی با جامعه زمینه‌ساز، جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه و دانشگاه در جامعه و دولت زمینه‌ساز نظرات خود را ارئه دهند و همچنین در محور راهبرد‌ها و راهکارهای فرهنگی نیز موضوعات روش‌های تدوین راهبرد‌های فرهنگی، آموزه‌های دینی و تدوین راهبرد‌های فرهنگی، راهبرد‌ها و راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه‌ساز، راهبردها و راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه‌ساز در رویارویی با شکل‌های مختلف تهاجم فرهنگی و راهبرد‌های فرهنگی دولت زمینه ساز در عرصه روابط بین‌الملل مطرح شد.



وی ابراز داشت: مراد ما از دولت در این موضوعات دولت به معنای آن در علوم سیاسی به معنی کلیه ساختارهای اداره جامعه می‌باشد و از آنجا که این موضوع بی‌سابقه بود برای فهم و ترقیب محققین به ارائه مقاله 9 پیش نشست در مراکز علمی پژوهشی مختلف از جمله 4 پیش نشست در دانشگاه قم، دو مورد در یزد و بوشهر، 1 جلسه در دفتر تبلیغات و 2 جلسه در دانشگاه عالی دفاع در تهران برگزار شد.



آقایی در رابطه با برنامه‌های جانبی این همایش گفت: در این همایش برترین‌های مهدویت در حوزه نهاد‌ها و افراد منتخب علمی- فرهنگی تقدیر خواهد شد.



همکاری دستگاه‌های مختلف در همایش



وی افزود: در این همایش از ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها از قبیل وزارت علوم و فن‌آوری، دانشگاه عالی دفاع ملی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع) ، شهرداری تهران، سازمان ملی جوانان، استانداری قم، مجمع جهانی اهل بیت، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و سازمان اقواف و امور خیریه به منظور بهتر برگزار شدن این همایش استفاده شده است.



آقایی در رابطه با همکاری مجمع جهانی اهل بیت گفت: با هماهنگی انجام شده با مجمع در بسیاری از کشورهای دنیا که مجمع جهانی در آنها دارای دفتر است همایش هایی با موضع مهدویت و موعود گرایی برگزار می‌شود.



همایش مهدویت به منظور ارائه راهکار های علمی در زمینه مهدویت برگزار شده است



وی در رابطه با ضرورت پرداختن به موضوع مهدویت اظهار داشت: تا کنون پرداخت ما به این مسئله تنها به موضوعات نظری محدود بوده است و هرچند در این حوزه نیز بسیار کم‌کاری شده است اما باید با نگاه کاربردی به مسئله مهدویت بپردازیم.



آقایی افزود: همایش دکترین مهدویت به منظور فراهم کردن راهکارهای علمی و ارائه راهبردهای کاربردی و عملیاتی در زمینه مهدویت برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: خواستگاه مسئله مهدویت از لحاظ نظری به دلیل وجود آیات و روایات فراوان حوزه‌های علمیه است اما در زمینه راهبردهای عملی، اساتید دانشگاه می‌توانند کمک‌های مطلوبی ارائه دهند.



آقایی خاطر نشان کرد: امسال به دنبال راهکار‌های فرهنگی دولت زمینه ساز ظهور هستیم تا تمامی دستگاه‌های ما مسیر خود را در این زمینه پیدا کنند چرا که نه تنها ایران بلکه تمامی جوامع شیعه تنها یک رسالت دارند و آن هم زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان است که نظام ما هم در این مسیر گام بر می‌دارد.



هنوز راهکارهای مطلوب برای عملیاتی شدن وجود ندارد



وی در خصوص فعالیتهای انجام شده برای علمی شدن راهکارهای ارائه شده در این همایش اظهار داشت: واقعیت امر این است که هنوز آنچنان در این زمینه کار نشده است که توقع عملیاتی شدن آنها را داشته باشیم .



آقایی ادامه داد: تهیه راهبرد به هیچ وجه کار آسانی نیست و از لحاظ علمی فعالیتی دشوار است چرا که باید تمامی موانع، امکانات و اهداف بررسی شود و بر اساس آنها راهکاری علمی برای دست‌یابی به اهداف حاصل شود.