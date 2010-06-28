اسیران فلسطینی را آزاد نکنید نظامیان بیشتری را به اسارت خواهیم گرفت

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از شبکه المنار ،"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره به موضوع گلعاد شالیت نظامی صهیونیست که در اسارت گروههای مبارز فلسطینی است، بر ادامه به اسارت گرفتن نظامیان رژیم صهیونیستی تا زمان آزادی اسیران فلسطینی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: اگر"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خواسته های حماس درباره آزادی اسیران گردن ننهد روند اسارت صهیونیستها ادامه خواهد یافت.



مشعل تاکید کرد: گلعاد شالیت(که چهار سال از اسارتش می گذرد) آخرین نظامی اسیر رژیم صهیونیستی نخواهد بود.



رئیس دفتر حماس که در دمشق و در جریان برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی سخن می گفت، اظهار داشت: درباره تبادل شالیت، حماس هم اکنون خواسته های مشخصی دارد، اما هرچه زمان بگذرد سقف خواسته ها بالاتر می رود و ما دیگر به اسارت شالیت بسنده نخواهیم کرد .



مشعل افزود: اعضای حماس درهمه پایگاههای خود تجربه موفق تکرار به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست را ادامه خواهند داد، زیرا با اسرائیل فقط با زبان زور باید سخن گفت.



وی سران رژیم صهیونیستی را مسئول شکست تبادل شالیت تحت فشار آمریکاو هدف از فشارها را جلوگیری از قدرتمند شدن مقاومت و حماس و اینکه در گفتگوها برگ برنده ای نداشته باشند، دانست .



رئیس دفتر حماس با اشاره به تلاشهای میانجیگرانه خاطر نشان کرد این جنبش از خواسته های عادلانه اش چشم پوشی نخواهد کرد، زیرا این حداقل خواسته ما است.