زمینه حضور روحانیون در آموزش و پرورش فراهم شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع علما و روحانیون استان لرستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال مبنی بر نوع رابطه ما با استکبار جهانی اظهار داشت: رهبر معظم بیانات مهمی در مشهد داشتند که یک راهنمای عملی برای ما و نسبتمان با استکبار جهانی است ایشان تاکید کردند که در این لفاظی ها دچار سوء فهم نشوید.



وی افزود: آمریکاییها در راه انقلاب هر ستمی که توانستند کردند اما موفق نشدند به آنچه که می خواهند برسند.

لاریجانی گفت: کسانی که با مقوله امنیت ملی کشور در این سی سال مرتبط بودند اگر عاقل باشند این را درست درک می کنند مگر اینکه مبانی انقلاب را درک نکرده و نخواهند حقیقت را بیابند.



رئیس مجلس با اشاره به مسئله هسته ای ایران گفت: در سالهای اخیر که مسئله هسته ای ایران برجسته شد یک علت مهم داشت آنها تصورشان این بود که ایران بعد از جنگ به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فناوری دچار از هم پاشیدگی می‌شود آنها منتظر چنین فرضی بودند اما رهبران جمهوری اسلامی بسیار با دقت عمل کردند و تیزهوش ترین رهبران در منطقه رهبران جمهوری اسلامی بودند برخلاف تصوری که داشتند نظام جمهوری اسلامی طوری حرکت کرد که توانست مسائل اقتصادی را در خود هضم کند. نمی خواهم غلو کنم نابسامانی هایی بوده و هست اما آنچه آنان می خواستند محقق نشد.



وی ادامه داد: در فناوری های پیشرفته رهبر معظم انقلاب نگاه دقیق و نافذی داشتند که توانستند در برهه های مختلف با وجود سلایق گوناگون این موضوع اساسی را راهبری کنند و امروز کشور را به جایی برسانند که دارای یک دستاورد بومی است.



وی تاکید کرد: اگر مسئله هسته ای مسئله کوچکی بود این همه سر و صدا نمی کردند .



رئیس مجلس گفت: خلاف آن تصوری که فکر می کردند می توانند بر دموکراسی دینی ایران رخنه کنند و شرایط را متزلزل کنند و عقب گردی در فناوری و اقتصاد ایران ایجاد کنند به اهداف خود نرسیدند و حال جیغ بنفش سر می دهند اما باید بدانیم که ما صاحب تکنولوژی برتر شده ایم.



لاریجانی خطاب به غربی ها گفت: شما در این عرصه کمکی به ما نکردید مستمرا ما را تهدید کردید و ما سی و یک سال زندگی را در تهدید گذراندیم و شما قصد داشتید ایران را دچار سایش کنید اختلافات درونی در ایران سامان دهید و مشکلات اقتصادی جلوی پای ملت بگذارید که موفق نشدید در دل کشورهای همسایه هراس انداختید اما رهبرانشان متوجه شدند اگر ما فناوری هسته ای داریم قصد ما آنها نیست شما وحشت خود را به دیگران تلقین کردید که این طراحی شما هم رو شد.



وی افزود: تهدیدات شما با تدبیر رهبران جمهوری اسلامی به فرصت تبدیل شد و جمهوری اسلامی توانست در مقولات مختلف پایدار شود.



رئیس مجلس با طرح این سئوال که ولایت فقیه چیست، گفت: ولایت فقیه یعنی مخالفت با دیکتاتوری و اینکه مردم همه به حقشان برسند. فریادهای رهبری برای مبارزه با فساد و عدالت در کشور برای آن است که مردم به حقوق خود برسند. کسی گستاخی نکند اگر به مسئولیتی رسید دنبال چپاول نباشد ولایت فقیه عنصر اصلی صیانت از فکر اصلی انقلاب است.



لاریجانی افزود: مردم پیوند قلبی با علما و ولایت فقیه و رهبر دارند و سست عنصر نیستند با این فراز و فرودها ممکن است برخی لایه هایی را فریب دهند اما جوهره ملت این فرزانگی را داشت که غبار را کنار بزند و حقیقت را کشف کند. این رابطه باعث شد سپهر اندیشه اسلام در دنیا تبلور پیدا کند.



وی با اشاره به حادثه 11 سپتامبر گفت: آنها از 11 سپتامبر برای حاکم کردن یک مدیریت نظامی در دنیا اقدام کردند و به بهانه دموکراسی در عراق و افغانستان وارد شدند و تقریبا همه کشورها این حضور نظامی را پذیرفتند. فقط جمهوری اسلامی بود که نپذیرفت. زیرا ایران این را ستم مضاعف برای اسلام می دانست.



وی افزود: آنها می گفتند در عراق و افغانستان برج دموکراسی می سازیم تا بر کشورهای دیگر سایه افکند اما منظورشان ایران بود اما این برج قراضه ای بود که نتوانست خودشان را نگه دارد. حال می گویند بیایید ما را نجات دهید ملت عراق ملتی است که نمی خواهد از زیر دیکتاتوری صدام به چاه شما افتد .



رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرایط امروز شرایط حساسی است و باید به درستی درک شود، گفت: با تجزیه و تحلیل تحرکاتی که غربی ها پس از شکست های مکرر خود خوردند توجهی به درون ایران کردند که سایش سیاسی در ایران ایجاد کنند بنابراین پس از انتخابات وجهی از تاری که تنیده بودند بیرون زد و قصدشان اختلاف عمیق در کشور بود تا دموکراسی دینی که جوهره دموکراسی در آن قوی است را به چالش بکشند.



وی با اشاره به حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم اظهار داشت: آنها سعی کردند با کمک عده ای در داخل این حضور گسترده را به ضد خود جلوه دهند اما ستونی که راه اصلی را نشان داد رهبر انقلاب بود تا همه بفهمند مسیر اصلی کجاست.



وی افزود: خیلی در داخل تقلا کردند اما توفیق نیافتند چون همه می دانستند که رهبر انقلاب کسی است که کشتی انقلاب را به اینجا رسانده است.



لاریجانی گفت: خیلی تلاش کردند تا در بین طبقات مختلف اختلاف ایجاد کنند یک عده هم متوجه نیستند ممکن است به این اختلافات دامن بزنند نکته مهم این است که اگر می خواهیم مقابل این حرکات آنان بایستیم باید اختلافات را کنار بگذاریم.



ممکن است افراد سلایق مختلف داشته باشند اما چترهای فکری باید باز باشد راه برای ورود سلایق باز باشد. به هر مناسبتی نباید اختلافات را عمیق کرد. برخی ممکن است بدسلیقگی کنند و موضوعات را برجسته نمایند باید بدانیم حد اینها در این حد برجستگی نیست آنچه امروز برای ما مهم است این است که به اهدافی که رهبری تنظیم می کند وفادار باشیم .



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست آمریکا از برزیل و ترکیه برای میانجیگری در مسئله هسته ای ایران تصریح کرد: آنها ابتدا از این دو کشور خواستند تا دخالت کنند اما بداخلاقی هایی نسبت به ترکیه و برزیل داشتند . به محض اینکه این دو کشور وارد شدند زیر قولشان زدند این در حالی است که ایران می دانست آنها فریب کاری می کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : ملت ایران باید بداند با چنین موجودات دغل کاری مواجه است.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود عمق دادن به فکر اسلامی را حائز اهمیت دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر داشتن بصیرت در امور سیاسی تاکید کرده اند اگر از مبانی قوی در مسائل دینی برخوردار باشیم و جامعه ما شعارزده نباشد و در بادهای موسمی مسائل سیاسی استقرار لازم را خواهد داشت.



وی افزود: ما طبقه قوی تر از روحانیون در فکر اسلامی نداریم ، دریافت حقایق اسلامی دارای متدولوژی خاصی است و هر کسی نمی تواند وارد این حوزه شود.



وی گفت: گاهی می بینیم برخی مسائلی که مربوط به زمان های گذشته بوده هر از گاهی جلوه های جدید پیدا می کند و برخی جهله صوفیه حرفهایی در گذشته زدند که دنبال حرف روحانیون عالم به دین بودند. بنابراین بدون توجه به این امور باید لایه های فکر دینی را عمیق تر کنیم برای این کار نیازمند نهضتی هستیم که به دست علمای دین است.



وی تاکید کرد: شهرهای ما باید حوزه های علمیه داشته باشند و پررونق باشند این کار بسیار کلیدی است.



وی با بیان اینکه چند سال است مقام معظم رهبری روی توسعه الگوی اسلامی ایرانی تاکید دارد، گفت: این موضوع خیلی مهم است اگر سیاستمداران و نخبگان جامعه موفق شوند این موضوع را باز کنند مسیر دهها سال آینده جمهوری اسلامی ایران ورق خواهد خورد این الگوی توسعه اسلامی ایرانی ارکانش این است و باید به فکر اسلامی عمق ببخشد.



رئیس مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال جاری 300 میلیارد تومان برای توسعه مدارس علمیه در کشور در نظر گرفته است گفت: ما به عنوان دولت دینی وظیفه کمک به مدارس دینی را داریم هر چند که حوزه های علمیه باید استغنای خود را حفظ کنند.



وی باید فضای کشور از نظر فرهنگی و اسلامی آراستگی داشته باشد . اگر شرایط فرهگنی در کشور دچار ناآراستگی بود تاثیرات خود را در جامعه می گذارد.



وی افزود: اگر راجع به فرهنگ عفاف و حجاب در کشور صحبت می‌شود این به معنای ضیق گرفتن به زندگی نیست . به معنای احترام به حقوق دیگران است. تا همه در فضای آرام منطقی و دینی زندگی خودشان را داشته باشند کسی در جمهوری اسلامی به فکر دخالت در شئونات افراد نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک رکن زندگی اسلامی است.



لاریجانی در ادامه وجود امنیت در کشور را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: در یک مدینه فاضله اسلامی امنیت یک رشد است اگر امنیت به وجود نیاید جامعه نمی تواند تحرک داشته باشد جامعه آرامش روانی ندارد . نباید گول این حرفها را بخوریم که چرا ایران موشک بالستیک دارد. برای این است که دیگر کشورها به ایران زور نگویند. شما اسرائیل را تا دندان مسلح کرده اید . ما نمی توانیم فرزندان ملت را در بیابان هایی که گرگ هایی مثل اسرائیل و آمریکا اطرافش است رها کنیم. نباید فریب اینها را بخوریم حتما روی امنیت ملی کشور و جامعه باید به عنوان مسئله اساسی در مدینه فاضله اسلامی فکر کنیم و به هیچ وجه گول این حرفها را نخوریم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید عدالت را در کشور محقق کنیم گفت: باید سهم مشترکی از عدالت داشته باشیم عدالت در نصوص اسلامی یعنی استعدادهای مختلف مردم شکوفا شود. بنابراین رقابت باید وجود داشته باشد شرایط کشور باید طوری باشد که در میدان های مختلف افراد رقابت کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر سرمایه گذاری روی کالاهای استراتژیک در کشور و رسیدن به خودکفایی در این کالاها به خاطر تحریم های موجود تاکید کرد.



وی گفت: هر چند در برنامه چهارم تاکید شده بود که باید در تولید برخی کالاها خودکفا شویم اما به لحاظ شرایط جوی و اینکه مقداری کم توجهی شد رشد لازم را نداشتیم که باید در برنامه پنجم شرایط توسعه این بخش ها را فراهم کنیم.



لاریجانی با تاکید بر اینکه امکانات سلامت و آموزش و پرورش در کشور باید فراگیر باشد، گفت: بسیاری از روحانیون باید به آموزش و پرورش روی آورند.



وی گفت: توصیه می کنم روحانیون برای این امر وقت بگذارند و مدارس را اداره کنند این زمانی است که شما شاگردانی را تربیت کنید. اگر انس با دانش آموزان به وجود می آید این موانست در آینده نیز فراهم می‌شود. این راهی است که فکر اسلامی در مدارس ترویج داده است. آموزش و پرورش باید زمینه را برای حضور روحانیون در مدارس فراهم کند اگر شما مدیریت این بخش ها را به عهده بگیرید می توانید هدایت خوبی داشته باشید.



رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به توجه به آمایش سرزمینی در برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: باید فعالیت شود که زمینه توسعه استانها فراهم گردد.



لاریجانی پس از صحبت در این مراسم خرم آباد را به سمت تهران ترک کرد.

قرار بود لاریجانی در شورای اداری استان حضور پیدا کند که به دلیل لغو این برنامه لاریجانی به تهران بازگشت.



