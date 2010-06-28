نمایشگاه ساحلی کتاب در محمودآباد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود آباد عصر دوشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه در ساحل محمود آباد گفت: در این نمایشگاه بیش از دو هزار جلد کتاب در زمینه های هنری، فرهنگی، روان شناسی، اجتماعی و تربیتی در ساحل مجتمع تفرحی توریستی خط آهی محمودآباد به عرض دید عموم گذاشته شد.

محمد محمدی با بیان اینکه سپری کردن اوقات فراغت فرزندان به نحو مطلوب، یکی از دغدغه های اصلی خانواده هاست، افزود: چگونگی و نحوه سپری کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برای خانواده ها همواره مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه کتاب در غنی سازی اوقات فراغت جوانان نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: مطالعه کتاب یکی از ابزارهای مهم، غیر قابل انکار و تردید در غنی سازی اوقات فراغت جوانان است.

وی بیان داشت: کتاب دارای ارزش بسیار است و باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه شده و اقدام فرهنگی مناسبی در این خصوص انجام شود.

محمدی با اعلام اینکه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برنامه های متنوعی را در ارتباط با سواحل دریا تدارک دیده است، بیان داشت: این برنامه ها آمیخته ای از مسائل آموزشی ، فرهنگی و هنری است و در روزهای پنجشنه و جمعه که بیشترین مسافر در سواحل حور پیدا می کنند به صورت ویژه به اجرا در می آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد به برنامه های فرهنگی و هنری این شهرستان در اوقات فراغت تابستان اشاره و خاطرنشان کرد: این اداره در راستای مأموریت های ذاتیش در بحث ترویج و تشویق جوانان به عرصه هنر و فرهنگ، کلاس ها و برنامه های متعدد آموزشی را برای جوانان و دانش آموزان تدارک دیده که در حال اجراست.