همکاری ایران و عربستان می تواند فلسطین را آزاد کند/ طراحی چهار راکتور جدید

آخرین وضعیت هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در رابطه با زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما بنا داشتیم اول خرداد هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کنیم که به دلیل مصوبه مجلس مقداری به تاخیر افتاد. الان ساز و کارهای اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها به سرعت در حال اجرا است.

خبرنگاری از رئیس جمهور سئوال کرد کشورهایی که قرار است به مذاکرات با 1+5 اضافه شوند چه کشورهایی هستند که احمدی نژاد تاکید کرد: کشورهای مستقلی هستند که معتقدند احترام و عدالت در مناسبات جهانی باید رعایت شود. به وقتش اسامی را اعلام می کنیم.

چهار راکتور جدید در دست طراحی داریم

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه آیا ایران حاضر است بیش از 1200 کیلو اورانیوم اشاره شده در بیانیه تهران به طرف مقابل تحویل بدهد و آیا ایران غنی سازی 20 درصدی را متوقف خواهد کرد گفت: ما غنی سازی 20 درصد را برای مصرف داخلی دنبال می کنیم و البته مصرف زیادی نیز نداریم هر چند 4 راکتور جدید در دست طراحی داریم اما مصرفمان محدود است. از ابتدا هم دنبال غنی سازی 20 درصدی نبودیم اما وقتی برخی کشورها در کار انسانی تولید دارو مشارکت نکردند اقدام به غنی سازی کردیم.

وی افزود: غنی سازی 20 درصد هزینه بالایی دارد و جز برای تولید دارو به کار نمی آید بنابراین ترجیح می دهیم این سوخت را از بازار تهیه کنیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه چقدر سوخت 3.5 درصد بدهیم و سوخت 20 درصد بگیریم بستگی به نیازمان دارد نمی دانیم چه اصراری وجود دارد که می گویند هر چه تولید کرده اید بدهید؟

احمدی نژاد افزود: ما همچنان آماده تبادل اورانیوم بر پایه بیانیه تهران هستیم و فکر نمی کنیم نیاز باشد چیزی به آنچه که در بیانیه تهران آمده اضافه شود.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تمهیدات دولت برای توسعه فعالیت های قرآنی گفت: دولت بودجه قابل توجه ای برای فرهنگ اختصاص داده که سهم خوبی به فعالیت های قرآنی می رسد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در رابطه با نامه خود به دبیر شورای نگهبان و پاسخ آیت الله جنتی به این نامه تصریح کرد: عامل تنظیم روابط اجتماعی قانون است و قانون محترم ترین عنصر اجتماعی است و همه باید به آن پایبند باشند.

دولت نهم و دهم قانونمندترین دولتهای تاریخ ایران

احمدی نژاد، دولت نهم و دهم را قانونمندترین دولتهای تاریخ ایران توصیف کرد و گفت: ما قوانینی که اجرایش بسیار سخت بود را اجرا کردیم مثل سهمیه بندی بنزین که یک خط در بودجه آمده بود از ابتدای خردادماه بنزین سهمیه بندی شود در حالی که کار بسیار پیچیده ای بود.

رئیس قوه مجریه یادآور شد: رئیس جمهور به عنوان یک فرد و از آن مهمتر به عنوان مجری قانون اساسی حق دارد. اگر قانونی برخلاف قانون اساسی تصویب شد تذکر بدهد و مرجع تصمیم گیر البته شورای نگهبان است و هر قانونی که مراحل اجرا را طی کند همه باید آن را اجرا کنند.

انتظار داریم مجلس یار دولت در اداره کشور باشد

وی در رابطه با تعامل دولت و مجلس نیز گفت: تعامل دولت و مجلس دو طرفه است این تصور که دولت باید امر بر مجلس باشد تصور غلطی است. ما دو قوه مستقل هستیم البته سنگین ترین کار بر عهده دولت است. امروز تعامل ما با نمایندگان محترم خوب است و بحثها نیز به صورت طبیعی است و ما انتظار داریم مجلس یار دولت در اداره کشور باشد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر او را در رابطه با انتشار برخی اخبار در رسانه های آمریکایی مبنی بر نامه نگاری اوباما به او جویا شد، گفت: این خبرها قبلا منتشر شده بود از این خبرها نیست.

تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده ایم

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاف و تاثیر آن بر وضعیت فرهنگی جامعه گفت: تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده ایم و هیچ مصوبه ای برای ابلاغ نداریم.

وی در رابطه با شکل گیری جبهه جدید در مقابله با گروه 1+5 گفت: برخی معتقدند علت مقابله آمریکا با بیانیه تهران مقابله با حرکت برزیل و ترکیه بود و آنان می خواستند بگویند کاری غیر از اراده ما انجام شدنی نیست که البته اشتباه فکر می کردند بیانیه تهران یک اتفاق جدید است و جبهه بندی های جدید به شدت در حال شکل گیری است.

دولت بدنبال حمایت از نشریات بوده است

رئیس جمهور در رابطه با سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون اختصاصی شدن آگهی های دولتی برای روزنامه ایران سئوال کرد آیا نشریات الان آسیب دیده اند و آیا متکی به دولت هستند که این خبرنگار خطاب به رئیس جمهور گفت من می خواهم نظر شما را در این رابطه بدانم که احمدی نژاد تاکید کرد: دولت بدنبال حمایت از نشریات بوده و اگر در این رابطه آسیبی وارد شده باشد صحبت می کنیم تا جبران شود.

دولت به دنبال کوچک شدن است

احمدی نژاد در رابطه با این سئوال که برخی معتقدند لایحه برنامه پنجم توسعه بدنبال بزرگ کردن دولت است عنوان کرد اتفاقا دولت به دنبال کوچک شدن است و کوچک شدن دولت مستلزم کاهش ماموریت های دولت است که در برنامه پنجم به آن توجه شده است.

یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور پرسید نظر شما در رابطه با اظهارنظر آقای هاشمی رفسنجانی برای کناره گیری از مناصب دولتی چیست؟ که وی در پاسخ به این سئوال به تشکر از خبرنگار بسنده کرد.

رئیس جمهور در رابطه با سئوالی درباره بی اطلاعی بسیاری از مردم از طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: نحوه اطلاع رسانی تاثیر بسیار زیادی در تبعات و آثار طرح هدفمند کردن یارانه ها دارد و دولت تا کنون به خوبی این موضوع را مدیریت کرده است. عده ای اصرار داشتند با برده شدن نام هدفمند کردن یارانه ها بازار را مختل کنند.

خبرنگار یک رسانه عراقی نظر احمدی نژاد را در رابطه با روی کار آمدن ایاد علاوی در عراق جویا شد که رئیس جمهور گفت: ما با ملت عراق دوست هستیم و با ملت عراق روابط دوستانه داریم از وحدت، یکپارچگی، پیشرفت و امنیت عراق همواره حمایت کرده ایم و از روند سیاسی عراق نیز حمایت می کنیم. هر چیزی که ملت عراق انتخاب کند برای ما محترم است البته سطح تعاملات بستگی به رفتار دولت عراق دارد.

در نظام جدید بانکی نرخ سود ثابت نخواهیم داشت

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون نرخ سود بانکی بیان کرد: در نظام جدید بانکی نرخ سود ثابت نخواهیم داشت و عقود اسلامی به شکل پایه ای اجرا خواهد شد.

وضعیت تولید سوخت راکتور تهران

یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور پرسید وضعیت تولید سوخت راکتور تهران در چه مرحله ای است که وی در این باره توضیح داد : ما اورانیوم 20 درصدی را داریم صفحه سوخت مجازی را نیز ساخته ایم. دانش فنی ساخت صفحه سوخت را نیز در اختیار داریم هم اکنون تجهیزات مربوطه در حال نصب شده است که مقداری زمان می برد.

خبرنگار یکی از رسانه های عربی نظر رئیس جمهور اسلامی ایران را در رابطه با روابط ایران و عربستان را مورد پرسش قرار داد که رئیس جمهور گفت: همکاری ایران و عربستان به نفع همه است نه تنها به نفع منطقه بلکه جهان اسلام و حتی کل عالم. ما با عربستان کدورت نداریم البته دخالت بیگانگان مشکلاتی ایجاد کرده اما ما باید با هم باشیم. زمینه همکاری بسیار فراوانی بین دو کشور وجود دارد هر چند اختلاف نظر طبیعی است.

وی افزود: اگر ایران و عربستان کنار هم باشد غزه و حتی فلسطین آزاد می شوند و حتی اشغال عراق و افغانستان نیز پایان خواهد یافت. البته باید در برخی موضوعات اصلاحاتی داشته باشیم. مانعی در توسعه روابط وجود ندارد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال یک خبرنگار لبنانی در رابطه با رای ممتنع این کشور در شورای امنیت پیرامون موضوع هسته ای ایران گفت: رای ممتنع لبنان ارزشش به اندازه رای منفی بود و به معنای رای منفی هم بود. ما می دانیم که آمریکا چه فشارهای سنگینی وارد می کرد بنابراین رای ممتنع لبنان برای ما ارزشمند است.

بانک مرکزی جزئیات نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کند

رئیس جمهور در رابطه با نرخ رشد اقتصادی اعلام کرد که به زودی بانک مرکزی جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور را اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی در رابطه با وقف دانشگاه آزاد بیان کرد: تاکید ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این مصوبه همه سئوالات را پاسخ داده همه باید از قانون تبعیت کنند. بحث هایی در رسانه ها است اما آنچه واقع می شود قانون است.