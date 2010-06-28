نتایج آزمایشات پزشکی مصدومان شیمیایی سردشت اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، رحیم واحدی عصر دوشنبه در مراسم گرامیدات بیست و سومین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت که با حضور مسئولان کشوری، استانی و محلی در محل مسجد جامع این شهرستان برگزار شد افزود: این آزمایشات طی سالهای گذشته از مردم این شهرستان با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و تامین داروی مورد نیاز مصدومان شیمیایی انجام شده که تا کنون نتایج این آزمایشات به مردم اعلام نشده است.

وی بیان داشت: بمباران شیمیایی سردشت نه تنها جنایت علیه مردم این شهر بلکه جنایت علیه بشریت است که در این راستا هیچ فرد، دسته یا گروهی حاضر به بهره برداری سیاسی و اقتصادی و ... از این موضوع مگر همسو با منافع و مصالح جامعه نیست.

وی با انتقاد از بی توجهی به مشکلات بازماندگان بمباران شیمیایی سردشت اظهار داشت: بازماندگان این حادثه برگزاری مراسمی را که در آن سخنی از مردم و قربانیان و مسائل و مشکلات مصدومان مطرح نمی شود قبول ندارند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق مصدومان بمباران شیمیایی سردشت پیگیری پرونده دلالان محکوم شده به اتهام فروش مواد اولیه تولید سلاح شیمیایی به رژیم سابق عراق، جریان دادرسی سران رژیم بعثی عراق و وصول حقوق مادی و معنوی پایمال شده قربانیان این حادثه را اهم خواسته مردم این شهرستان عنوان کرد.

واحدی در ادامه مصوبه مجلس مبنی بر اجرای طرح شناسایی قربانیان حملات شیمیایی در سطح کشور و الزام وزارت خارجه به ثبت ملی و بین المللی فاجعه بمباران شیمیایی سردشت را از جمله اقدمات مناسب مسئولان نظام دانست.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات ضمن اثبات مظلومیت مردم سردشت باعث کاهش آلام و گام مهمی در راستای شناساندن ابعاد این فاجعه در مجامع ملی و بین المللی است.

بهره برداری از استخر جانبازان شیمیایی سردشت تا پایان سال جاری

فرماندار شهرستان مرزی سردشت نیز در این مراسم با تاکید بر حفظ ارزشهای هشت سال دفاع مقدس گفت:هفتم تیر سالگرد بمباران شیمیایی سردشت سند مظلومیت ایران اسلامی است.

خضر کاک درویش رویداد هفتم تیر ماه سال 1366 را نیز یکی از حوادث تلخ علیه ملت ایران دانست و بیان داشت: دشمن بعثی با حمایت مالی و تسلیحاتی غرب قصد داشت استقامت مردم ما را در هم شکند که نه تنها موفق نشد بلکه این مردم یران بودند که دشمن را خوار و ذلیل کردند.

وی در ادامه از آماده بهره برداری شدن استخر ویژه جانبازان شیمیایی سردشت تا پایان سال جاری خبر داد و بیان داشت: این استخر در راستای رفاه حال مصدومان شیمیایی با اختصاص 14 میلیارد ریال هم اکنون با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

فرماندار سردشت همچنین از احداث سالن برگزاری همایش های 600 نفری این شهرستان جهت برگزاری مراسم گرامیداشت مانند سالگرد بمباران شیمیایی خبر داد و افزود: این سالن در حال حاضر با 50 درصد پیشرفت فیزیکی و اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار در دست احداث است.

کاک درویشی با اشاره به اینکه رتبه صنعتی سردشت طی سالهای گذشته از 14 به هشت در بین سایر شهرستانهای آذربایجان غربی ارتقا یافته است خاطرنشان کرد: طی این مدت 500 میلیارد ریال در جهت ایجاد و تجهیز واحدهای صنعتی و تولیدی سردشت اعتبار از سوی دولت اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: سد سردشت نیز با اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار تا سال 92 آماده بهره برداری می شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی هم در این مراسم گرامیداشت ضمن محکوم کردن این اقدام ضد انسانی رژیم بعثی عراق درطول سالهای جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: صدام و رژیم بعثی عراق با وجود استفاده از توطئه‌های مختلف در مقابل ملت ایران کاری از پیش نبرده و در نهایت با توسل به بمباران شیمیایی به شهرهای مرزی ایران از جمله سردشت مردم بیگناه و غیرمسلح این شهرستان را مورد هجوم وحشیانه خود قرار دادند.

سردار مهدی معینی با تاکید بر لزوم تکریم شهیدان و جانبازان این واقعه بزرگ، اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حقانیت مردم مظلوم سردشت و پرده برداشتن از چهره کریه استکبار جهانی، افزود: گذشت زمان نیز توانایی این را نخواهد داشت که این واقعه تلخ را از تاریخ ایران اسلامی بزداید.

در حاشیه این مراسم یادمان شهدای بمباران شیمیایی سردشت افتتاح و بیانیه سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجمن دفاع از حقوق مصدومان بمباران شیمیایی سردشت برای حاضران قرائت شد.

شهرستان مرزی سردشت در هفتم تیرماه سال 66 در چهار نوبت توسط هواپیماهای رژیم بعثی مورد حمله شیمیایی قرار گرفت که طی آن بیش 110 نفر شهید و پنج هزار نفر شیمیایی شدند.

شهر مرزی سردشت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است و در حال حاضر دارای بیشترین تعداد مصدومین شیمیایی در کشور است.