تخصیص اعتبارات ویژه به استانهای کم برخوردار/ نگاه ویژه در برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی لاریجانی عصر دوشنبه در گردهمایی روحانیون استان لرستان در واکنش به درخواست های رسانه ها و مسئولان لرستانی برای تخصیص اعتبارات ویژه به استانهای محروم، اظهار داشت: در جلساتی که با نمایندگان استانهای کم برخوردار داشتیم قرار شد که در برنامه پنجم توسعه یک جایگاه ویژه ای برای این استانها مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این اعتبارات ویژه زیرساختهای توسعه به منظور فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری در این استانها ایجاد خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه ویژه مجلس به استانهای کمتر برخوردار، یادآور شد: این توجه به ویژه نسبت به استانهایی که دارای یک لشکر عظیم بیکار هستند صورت خواهد گرفت.

لاریجانی خاطرنشان کرد: همچنین در برنامه پنجم توسعه قرار بر این است که یک ساماندهی جدید و یک آمایش متوازن به منظور ارتقا استانهای کمتر برخوردار مد نظر قرار داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم به طور قطع یک نگاه خاص نسبت به استانهای محروم صورت خواهد گرفت، یادآور شد: مردم اطمینان داشته باشند که نمایندگان مجلس به فکر رفع مشکلات زیرساختی در روند توسعه استانها هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امید است در سالهای آینده با توجه به نگاه خاص مجلس یک مجموعه ای به منظور تخصیص اعتبارات ویژه برای استانهای کمتر برخوردار طراحی شود.

لاریجانی همچنین به دغدغه های مردم لرستان نیز اشاره کرد و گفت: لرستان یک استان مستعد در حوزه کشاورزی و دامپروری است.

وی با تاکید بر اینکه استانها باید از وزن ترقی مشابه برخوردار شوند، گفت: در این راستا باید مزیت های نسبی هر استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئله کشاورزی یک موضوع کلیدی و مهم در کشور است، خاطر نشان کرد: باید تلاش شود ضمن توجه ویژه به حوزه کشاورزی ما در تولید محصولات استراتژیک به خودکفایی برسیم.

لاریجانی با اشاره به عدم توسعه متوازن در میان استانهای کشور، یادآور شد: آنچه مسلم است این است که لرستان باید سابقه صنعتی پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز کشاورزی و دامپروری نمی تواند جهش پیدا کند مگر اینکه در کنار آن صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری نیز احداث شود.

این وعده رئیس مجلس شورای اسلامی در تخصیص اعتبارات ویژه به استانهای محروم در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی بر ضرورت نگاه ویژه مجلس در تصویب اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری در استانهای کمتر برخوردار کشور مانند استان لرستان تاکید کرده بود.

با توجه به روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور و ضرورت گسترش خصوصی سازی نگاه دولت بیشتر به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات و ...است.

این در حالیست که بخش خصوصی نیز با توجه به نگاهی که به مقوله سودآوری دارد به طور قطع شرایطی را برای سرمایه گذاری بر می گزیند که دارای حداقل زیرساخت ها باشد تا بتواند از سرمایه گذاری خود بازدهی مطلوب را برداشت کند.

راه ها، حمل و نقل جاده ای، هوایی و ریلی، توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی، گسترش عمران شهری و ایجاد زیرساخت ها در این حوزه، زیباسازی اماکن شهری، تامین نیازهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی مانند تامین نیازهای آب، برق و ... و بسیاری از این دست مسائل از جمله زیرساخت هایی است که سرمایه گذار در نگاه اول برای ورود سرمایه خود به آن می اندیشد.

و این در حالیست که استان لرستان به عنوان یکی از استانهای محروم کشور هنوز در زمینه زیرساخت ها به حد مطلوب و خواستنی از سوی سرمایه گذار نرسیده است.

روند نامنظم پروازهای فرودگاه خرم آباد، عدم وجود اماکن اقامتی، هتل ها و مراکز تفریحی، وضعیت راهها و سیستم حمل و نقل استان، ضعف ها در زمینه عمران شهری در همه شهرستانهای استان لرستان، کمبود ها در تامین حداقل نیازهای صنایع برای ورود سرمایه گذار و ده ها مشکل دیگر موجب شده است که استان لرستان علی رغم اینکه به عنوان یکی از امن ترین استانهای کشور محسوب می شود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگیرد.

به هر حال اگر می خواهیم که روند توسعه در کشور عادلانه و متعادل شود باید زیرساخت های توسعه به صورت همگن در استانهای مختلف کشور ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قانونی برای تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم کشور زمینه این امر را فراهم آورد.