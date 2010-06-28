اردبیل در اجرای طرح هجرت استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه طرح هجرت سه اظهار داشت: امسال نیز ثبت نام از علاقه مندان برای همکاری در این طرح از اول خردادماه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه امروز جای جای این استان کارگاه عمرانی است، افزود: هم اکنون میلیاردها ریال سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی نظیر آب و خاک، کشاورزی، سدسازی و... در حال انجام می باشد که بخشی از این فعالیتها در قالب طرح هجرت محقق شده است.

استاندار اردبیل اجرای طرحهایی نظیر توسعه سدهای کوچک و زودبازده را برای مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها مطلوب ارزیابی کرد و یاد آور شد: در صورت ورود بسیج به این حوزه، بی شک امکان افزایش تعداد این سدها از 72 سد فعلی به 150 سد محقق خواهد شد.

وی ایجاد باغ در اراضی شیب دار استان برای بهره برداری بهینه از منابع خاکی و تولید ثروت، توسعه صنعت شیلات و آبزی پروری، تولید انبوه گیاهان دارویی، طرحهای آبخیزداری و پروژه های مختلف راه سازی را از جمله اقدامات توسعه ای در حال اجرا در سطح استان بر شمرد.

این مسئول توجه به بخش آموزش و پرورش، توسعه سواد آموزی، آب رسانی و تقویت مهارت آموزی به جوانان جویای کار را از دیگر رویکردهای مدیریتی در استان دانست و اضافه کرد: از مشارکت جهادگران طرح هجرت و همکاری بسیج در هر یک از این فعالیتها استقبال می کنیم.

نقش بسیج در خنثی سازی فتنه اخیر و جنگ نرم انکار ناپذیر است

وی همچنین با اشاره به نقش بسیج در خنثی سازی فتنه اخیر و مقابله با جنگ نرم دشمنان انقلاب تصریح کرد: بسیج به عنوان پشتوانه محکم انقلاب، سدی غیر قابل نفوذ در مقابل زیاده خواهیهای بدخواهان نظام و مردم است.

حقیقت پور با بیان اینکه سازمان بسیج مستضعفین می تواند به الگویی جهانی تبدیل شود، ابراز داشت: کانونهای بسیج، کانونهای تولید و صیانت از هویت دینی و انقلابی جوانان کشور است.

وی متذکر شد: بسیج از بدو تأسیس در عرصه های مختلف منشا توفیقات فاخر برای نظام و کشور بوده و قابلیتهای این نهاد ارزشی سهم در خور توجهی در موفقیت کشورمان در دوران دفاع مقدس داشت.

در این جلسه رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز طی سخنانی اظهار داشت: مردم از ارکان مهم و اساسی الگوی توسعه ایرانی و اسلامی است و طرح هجرت نیز با بهره گیری هر چه بیشتر از توان مردمی در توسعه کشور طراحی و اجرا می شود.

سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی افزود: بسیج در هر حوزه ای که وارد شده نتایج مثبتی را رقم زده، چرا که مأموریت بسیج دمیدن روح خدمت در جامعه و مشارکت آحاد مردم در کارها و اقدامات عمومی است.