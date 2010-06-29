تاسیس سه واحد جدید دانشگاهی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با احداث سه واحد جدید دانشگاهی در استان قزوین موافقت کرد.

در این جلسه اعضاء پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیئت موسس برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استانهای هرمزگان، کردستان، فارس و یزد مطرح شد و به تصویب رسید.

هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در شهر اسفرورین، بخش خرمدشت و بخش ضیاء آباد از توایع تاکستان در استان قزوین موافقت کرد.

در حال حاضر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای قزوین، تاکستان و بوئین زهرا دایر شده است.