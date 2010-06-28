به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دوشنبه شب با برگزاری دیدار برزیل - شیلی پیگیری شد. این دیدار که در ورزشگاه "الیس پارک" شهر ژوهانسبورگ برگزار شد در پایان به برتری برزیل انجامید.

در این بازی ژوان در دقیقه 35 گل اول برزیل را روی یک ضربه سر وارد دروازه شیلی کرد و 3 دقیقه بعد فابیانو گل دوم برزیل را به ثمر رساند.

برزیل در نیمه دوم نیز توسط روبینیو گل سوم را وارد دروازه براوو دروازه بان شیلی کرد تا در نهایت با سه گل از سد تیم ملی فوتبال شیلی بگذرد.

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز سه شنبه با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

سه شنبه - 8/4/89

* ژاپن - پاراگوئه، ساعت 18:30، ورزشگاه لوفتوس ورسفیلد پروتوریا

* اسپانیا - پرتغال، ساعت 23، ورزشگاه گرین پوینت کیپ تاون

