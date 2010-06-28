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۷ تیر ۱۳۸۹، ۲۱:۱۶

فردا انجام می شود:

رایزنی سران آمریکا و عربستان درباره ایران و روند سازش

رایزنی سران آمریکا و عربستان درباره ایران و روند سازش

پادشاه عربستان فردا در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و درباره روند به بن بست رسیده سازش و موضوع هسته ای ایران با وی بحث و تبادل نظر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه از دیدار عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، عبدالله بن عبدالعزیز و اوباما علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، به تحولات مهم خاورمیانه خواهند پرداخت.

روند به اصطلاح صلح که عملا به بن بست رسیده و راههای احیای آن و همچنین موضوع هسته ای ایران از مهمترین محورهای مذاکرات سران عربستان و آمریکا اعلام شده است.

پادشاه عربستان در نشست سران گروه بیست شرکت کرده بود، این نشست به میزبانی کانادا در شهر تورنتو برگزار شد، عربستان به سبب آنکه اولین صادر کننده نفت در جهان و نقش تعیین کننده آن در بازار نفت در این نشست شرکت می کند.

کد مطلب 1108585

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