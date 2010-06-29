حسین علیمحمدی با بیان اینکه این اردوگاه به عنوان یکی از اردوگاههای فعال و نمونه در کشور است، افزود: این تعداد دانش آموز از مقاطع مختلف تحصیلی 14 استان کشوردر مدت استقرار خود در این اردوگاه از برنامه های مختلف، هنری، مذهبی، ورزشی و کتابخوانی بهره مند می شوند.

وی با اعلام اینکه اردوگاه شهید مطهری چابکسر روزانه ظرفیت پذیرش 320 نفر را دارد، اظهارداشت: تمامی امکانات رفاهی و خوابگاهی برای اسکان و استقرار دانش آموزان فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین با اشاره به اینکه برنامه های مختلف اردویی داخل استان نیز برای دانش آموزان گیلانی پیش بینی شده است، گفت: اردوگاه شهید معیری لنگرود با ظرفیت پذیرش روزانه 40 نفر برای میزبانی از دانش آموزان تحت حمایت از سراسر استان آماده است.

600 خانوار مددجوی کمیته امداد بخش رحیم آباد رودسر مجری طرح اشتغال هستند

وی همچنین با بیان اینکه شش هزار و 400 نفر در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر تحت حمایت کمیته امداد هستند، ایجاد اشتغال و توانمندسازی این مددجویان را از مهمترین وظایف کمیته امداد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 600 خانوار تحت حمایت این نهاد با دریافت تسهیلات خود اشتغالی طرحهای مختلفی را در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و شیلات اجرا کردند.

علیمحمدی با اشاره به اینکه سرپرستی یک هزار و 622 خانوار در رحیم آباد را زنان بر عهده دارند از اجرای طرح مشاوره شغلی در این بخش خبر داد و برلزوم ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار که قادر به کار هستند، تاکید کرد.