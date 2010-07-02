75 میلیارد ریال محموله ترانزیتی قاچاق در گمرک آستارا کشف شد

سعید حاج فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری شش متهم در این خصوص افزود: کامیونهای حامل محموله ترانزیت خارجی از مبداء دبی به مقصد جمهوری آذربایجان از گمرک شهید رجایی بندر عباس ترخیص و متهمان درطول مسیر( مهر شهر کرج) اقدام به فک پلمپ الصاقی و تخلیه غیر قانونی و تعویض کالای ترانزیتی کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از فک پلمپ، شیشه آلات کریستال ساخت کشور چک و انواع لوازم آرایــشی و بهــداشتی داخل کامیونها را درکشورتخلیه و به جای آن کالای دیگری جایگزین و مجددا پلمپهای الصاقی را با چسب مایع مخصوص به حالت اول درآورده بودند.

مدیرکل گمرک آستارا گفت: با دریافت این خبر و با انجام مراقبتهای ویژه ازسوی سربازان گمنام امام زمان(عج) و پس از ورود این کامیونها به گمرک آستارا ، با حضور ماموران اداره اطلاعات و مدیریت گمرک آستارا محموله کامیونها مورد ارزیابی وکنترل قرارگرفته که درنتیجه مشخص شد که متهمان با شیوه بسیار ماهرانه ای پلمپهای الصاقی کشور مبداء و گمرک ورودی را فک و محموله ترانزیتی را بصورت قاچاق در کشور تخلیه کردند.

وی خاطرنشان کرد: براساس اسناد موجود وزن کل محموله ترانزیتی 46 هزار و 100 کیلوگرم بوده که بررسی ها و تحقیقات بعدی حاکی از این بود که متهمان پس از جعل اسناد گمرکی و صدور اسناد ساختگی دیگری همچون بارنامه، فاکتور، لیست عدل بندی و با هماهنگی صاحبان کالا پس از شناسایی خریداران عمده کالای غیر مجاز در کشور با دریافت وجوه کلان نسبت به فروش آن اقدام می کردند.