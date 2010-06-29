73 درصد از جمعیت روستایی گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان دو هزار و 700 روستا دارد که دو هزار روستا بالای 20 خانوار است که براساس آخرین اقدامات انجام گرفته در استان گیلان، یک هزار و 650 روستا برخوردار از نعمت آب آشامیدنی سالم معادل شاخص متوسط کشور یعنی 73 درصد هستند.

وی تاکید کرد: شاخص بهره مندی آب روستایی استان گیلان در شرایط فعلی معادل کشور یعنی 73 درصد جمعیت و خانوارهای روستایی است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان ضمن اشاره به مقوله سامانه دفع فاضلاب روستایی استان گفت: نخست باید به مقوله آب بیشتر پرداخته می شود، گرچه بحث فاضلاب نیز از حساسیت ویژه ای بخصوص در استانهای مثل گیلان که از لحاظ محیط زیست شرایط شکننده و خاصی دارند، جز اولویتها بوده است.

وی عنوان کرد: در این خصوص از حدود دو سال پیش اعتبارات ریالی بخش فاضلاب از سوی دولت از ردیفهای ملی تامین شد، منتها به جهت اینکه این میزان اعتبارات کفاف نیازهای اساسی بخش فاضلاب را بتواند به اهداف برنامه که تعریف شده بود، برسد نمی داد.

آقابیگی ادامه داد: با توجه با نیازمندی های که کشور دارد و همچنین استان گیلان، طبیعی است که جبران این کمبودها به تنهایی با اعتبارات ریالی امکانپذیر نبود.

وی اظهارداشت: از برنامه های که خوشبختانه دولت و شاخص آن در سطح استان گیلان پیش بینی شد، ایجاد تنوع منابع اعتباری بود یعنی بتوان میزان اعتبارات بیشتری را از منابع غیر منابع دولتی جذب تا زمان اجرای پروژه ها کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی یاد آورشد: به همین لحاظ بعد از حدود دو سال مطالعاتی که انجام شد، در سطح کشور یک منطق اولویت گذاری تعریف و مطالعات تمامی روستاهای کشور به طور کامل انجام گرفت.