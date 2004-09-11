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۲۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۰۸

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور در گفت و گو با "مهر":

در پذيرش دانشجويان خارجي اهداف علمي جايگزين اهداف فرهنگي و سياسي شد

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور گفت: در پذيرش دانشجويان خارجي اهداف علمي، پژوهشي و مالي جايگزين اهداف فرهنگي و سياسي مي شوند.

دكتر محدث در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در پذيرش دانشجويان خارجي بحث كميت مطرح نيست. تا به حال بحث پذيرش دانشجويان خارجي با اهداف فرهنگي و سياسي صورت مي گرفته ولي در آيين نامه هاي جديد كه اخيرا به دانشگاه ها ابلاغ شده است ديگاه نسبت به نحوه پذيرش دانشجوي خارجي تغيير كرده است و پذيرش دانشجوي خارجي با اهداف علمي، پژوهشي و مالي صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: تا به حال پذيرش دانشجوي خارجي به صورت متمركز و در حوزه معاونت دانشجويي صورت مي گرفت به همين دليل تعداد آنها به هيچ وجه قابل مقايسه با پتانسيل ، توانايي و امكانات دانشگاه هاي كشور نبوده است ولي از اين پس طبق آيين نامه جديد، پذيرش به صورت غيرمتمركز صورت مي گيرد و همه دانشگاه ها امكان پذيرش دانشجو را دارند.

کد مطلب 110861

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