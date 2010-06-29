محمد تربتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان به دلیل ادامه خشکسالی در طول 13 سال گذشته در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و بسیاری از منابع آبی در معرض تهدید قراردارند.

وی افزود: هم اکنون 12 شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی هستند و 13 شهر نیز در وضعیت تنش قراردارند.

وی با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان کرمان گفت: متاسفانه سرانه مصرف آب در استان کرمان بالا تر از حد استاندارد می باشد و این درحالی است که با کمبود آب نیز مواجه هستیم.

تربتی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از آب موجود در استان به دلیل استفاده از روشهای سنتی آبیاری در بخش کشاورزی هدر می رود که لزوم برنامه ریزی منسجم در خصوص تغییر روشهای آبیاری حائز اهمیت است.

وی میزان مصرف سرانه آب در کرمان را 50 لیتر بیشتر از متوسط سرانه مصرف در کشور دانست و گفت: سرانه مصرف آب در کرمان نزدیک 200 لیتر می باشد درحالیکه این سرانه به صورت متوسط در کشور 150 لیتر است.

وی متوسط بارندگی در کرمان را 135 میلیمتر دانست و گفت: هم اکنون وضعیت خشکسالی در شهرستانهای شمالی نسبت به شهرستانهای جنوبی کرمان وخیم تر دانست و گفت: این درحالی است که شدت گرمای هوا نیز در تابستان سال جاری در شهرستانهای شمالی افزایش یافته است.