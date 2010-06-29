سرهنگ محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: میزان تلفات فوتی کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این درحالیست که طی همین مدت میزان تصادفات جرحی در کرمان 50 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان اضافه کرد: 524 فقره تصادف در سه ماه ابتدایی سال جاری روی داده است که 507 مورد جرحی و 17 مورد فوتی بوده است.

وی بیشترین میزان فوتی را مربوط به عابران پیاده دانست که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

صالحی تعداد عابران پیاده فوتی در کرمان را 22 مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد از مجموع 33 مورد فوتی در کل تصادفات رانندگی در کرمان بوده است که در این زمینه باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: 652 مورد جرح و 33 مورد فوت مجموع تلفات رانندگی کرمان طی سه ماه گذشته است.