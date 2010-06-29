محمدصادق وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: خانوارهای ساکن روستای خوشاب در شهرستان بشاگرد به شدت از نظر مالی دچار ضعف هستند و حتی قادر به پرداخت حق انشعاب برق نیستند.

وی بیان کرد: برق از دی ماه سال گذشته به این روستا کشیده شده است اما متاسفانه به دلیل نبود توان مالی از سوی اهالی این روستا تا کنون نتوانسته ایم به هیچ کدام از آنها انشعاب برق بدهیم.

وجدانی با اعلام اینکه پی گیریهایی در خصوص پرداخت مبلغ حق انشعاب با کمیته امداد داشته ایم، اظهار کرد: متاسفانه هنوز جواب مثبتی نگرفته ایم و سعی خواهیم کرد تا ظرف چند روز آینده انشعاب این روستا را به خانوارها تحویل دهیم.