سید حجت موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 634 نفر از ندان جرایم غیر عمد در استان کرمان از زندانها آزاد شده اند.

وی مبلغ هزینه شده در راستای آزادی این افراد را 56 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: 10 میلیارد تومان از این بودجه را در جشنهای گلریزان کرمان تعهد شده است.

موسوی اولویت سال جاری این ستاد را پیشگیری از وقوع جرایم غیر عمد در استان دانست و اضافه کرد: در همین راستا نشستی با عنوان انضباط ترافیکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی اشاره به ادامه برگزاری جشنهای گلریزان در استان کرمان گفت: برنامه اصلی ستاد در سال جاری در راستای جلوگیری از وقوع جرایم غیر عمد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بروز تصادفهای رانندگی و عدم بیمه شخص ثالث را از دلایل اصلی جرایم غیر عمد برشمرد و برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان راهنمایی و رانندگی و همچنین مسئولان بیمه را در این خصوص از برنامه های ستاد دیه در سال جاری اعلام کرد.

