محمدرضا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این مطلب افزود: اگر اتباع خارجی به صورت قانونی و مجاز اقامت داشته باشند با مراجعه به وزارت کشور پروانه زناشویی دریافت و به فرزندان آنها گواهی ولادت اتباع بیگانه ارائه می شود.

احمدیان ادامه داد: فرزندان آنها نیز در سن 18 سالگی به صورت یک سال فرصت درخواست تابعیت ایران از وزارت خارجه را دارند که در صورت موافقت شناسنامه ایرانی را برای آنان صادر می کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه ازدواجهای غیر رسمی اتباع بیگانه در کشور رو به افزایش است و حتی در مواردی شاهد این ازدواجها برای ماندگاری در کشور هستیم که اغلب این قبیل ازدواجها توسط اتباع افغانی است.

بیشترین اسامی در استان نام ائمه است

مدیر کل سازمان ثبت احوال هرمزگان گفت: در سال گذشته نام محمد با 6 درصد اولین نام معرفی شد که نام های بعدی امیر علی، امیر محمد، علی، امیر حسین، محمد امین، مهدی، حسین و بنیامین برای پسران اعلام شده و برای دختران نام فاطمه با بیش از 10 درصد و نام های زهرا، مریم، یسنا، معصومه، زینب، کوثر، ستایش، فاطمه زهرا و هستی اعلام شد.

