محمودرضا تخشید، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه در پاسخ به این سئوال که ساخت مجموعه‌های الف ویژه با تعداد قسمتهای کمتر که زمان و هزینه کمتری صرف شود تا چه حد در برنامه‌های شبکه سه اولویت دارد به خبرنگار مهر گفت: شبکه سه همزمان با سیمافیلم که ماموریت سریال‌سازی هم داشت چند پروژه الف ویژه مثل "معصومیت از دست رفته" به کارگردانی داود میرباقری را ساخت.

وی در ادامه افزود: تصویربرداری مجموعه الف ویژه "سرزمین کهن" هم به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه‌کنندگی محمد مسعود همزمان با فعالیت سیمافیلم که ماموریت ساخت سریال را داشت شکل گرفت. در حال حاضر تصویربرداری فاز اول این مجموعه در کاشان تمام شده است.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه خاطرنشان ساخت: بعد از اینکه ماموریت سیمافیلم در زمینه تولید سریال تمام شد برنامه ‌ریزی خود را برای تولید مجموعه‌های الف ویژه شروع کردیم. طبق طبقه‌بندی که برای مجموعه‌های نمایش داریم. تولید مجموعه‌های "ب" زیاد بود. تولید مجموعه‌های "الف" را افزایش دادیم. در حال حاضر مجموعه "اوسنه پادشاهی" به کارگردانی امرالله احمدجو مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند.

تخشید یادآور شد: مجموعه‌های الف ویژه هم تولید می‌کنیم. طرح چند موضوع را به معاونت سیما ارائه کرده‌ایم که در صورت تصویب شبکه سه آمادگی تولید مجموعه‌های الف ویژه با تعداد قسمتهای کمتر که همانطور خودتان اشاره کردید را دارد که با هزینه کمتر ساخته و به موقع به آنتن برسد نه اینکه سالها صرف شود.

وی با اشاره به ساخت مجموعه‌ای درباره زندگی حضرت ابوطالب گفت: با توجه به اینکه زندگی ایشان در دوران قبل از اسلام، دوران بعثت و بعد از بعثت قرار دارد به همین دلیل تصمیم گرفتیم مجموعه‌ای با محوریت زندگی ایشان بسازیم. اگر طرح این مجموعه تصویب شود می‌توانیم به لحاظ هزینه تولید و زمان رکورد جدیدی در مجموعه‌های الف ویژه که با هزینه‌های سرسام‌ آور تولید می‌شود داشته باشیم.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره تولید مجموعه‌ای با محوریت زندگی حضرت زینب (س) که پارسال وعده آن را مدیر شبکه سه داده بود توضیح داد: همانطور که می‌دانید سریال‌سازی کار ساده‌ای نیست. ممکن است من و آقای پورمحمدی انتظارات زیادی داشته باشیم اما تا رسیدن طرح به مرحله تولید زمان زیادی صرف می‌شود. علاوه بر آن تحقیق و نگارش یک مجموعه کار راحتی نیست.

وی اشاره کرد: یکی از آروزهای آقای پورمحمدی ساخت مجموعه‌ای درباره زندگی حضرت زینب (س) است اما هنوز به متن دلخواه خودمان نرسیده‌ایم و تا زمانی که به طرح خوبی نرسیم کار را آغاز نمی‌کنیم.

تخشید افزود: اما مجموعه حضرت ابوطالب به لحاظ متنی پیشرفت خوبی داشته است. البته تولید مجموعه‌هایی که هزینه‌شان نیز بالا است تصمیم صد در صد آن در شبکه گرفته نمی‌شود و باید معاونت سیما تصمیم نهایی را بگیرد. تحقیقات مفصلی برای مجموعه حضرت ابوطالب انجام شده است و حسن میرباقری و بیرانوند با نظارت داود میرباقری فیلمنامه این مجموعه را می‌نویسند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه ادامه داد: قصد داریم یک مجموعه هم درباره شخصیت برجسته‌ای که نقش به سزایی در نهضت آموزش عشایر ایران داشته است بسازیم. این مجموعه را سیروس حسن‌پور کارگردانی می‌کند که کاملاً با این فضا آشنایی دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که ساخت مجموعه‌هایی درباره شخصیتهای برجسته تاریخی یکبار در تلویزیون ما اتفاق می‌افتد و گاهی دیده می‌شود ساخت این مجموعه به کارگردانانی سپرده می‌شود که توانایی زیادی ندارد و بودجه‌های میلیادری صرف می‌شود آیا شبکه سه سعی می‌کند کارگردانان مناسب برای مجموعه‌های الف ویژه انتخاب کند توضیح داد: در حال حاضر مجموعه "سرزمین کهن" را کمال تبریزی می‌سازد که از کارگردانان خوبی است. متن این مجموعه را علیرضا طالب‌زاده نوشته و محمد مسعود تهیه آن را بر عهده دارد که قبلاً "معصومیت از دست رفته" را تهیه کرده است.

تخشید خاطرنشان ساخت: مجموعه "سرزمین کهن" را یک گروه حرفه‌ای می‌سازند. ما برای ساخت مجموعه‌های تلویزیونی وسواس زیادی داریم تا کار خوبی ارائه دهیم.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره روند تولید مجموعه "سرزمین کهن" گفت: تصویربرداری فاز اول به تازگی تمام شده و گروه از ما درخواست کردند برای شروع فاز دوم این مجموعه شش ماه زمان پیش تولید دهیم تا بازیگران این فاز انتخاب و طراحی لوکیشن‌ها انجام شود. فاز اول هم 12 تا 14 ماه طول کشیده و فاز دوم هم همین زمان را می‌برد.