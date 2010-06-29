- دادستانی آمریکا اعلام کرد: در 20 سال اخیر 10 نفر را به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر کرده ایم.
- کاخ سفید اعلام کرد: غرق شدن زیردریایی کره جنوبی یک عملیات تروریستی نبوده است.
- کشته و زخمی شدن 5 فلسطینی در پی حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شرق نوار غزه.
- "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه: سیاست های اصلاحات اقتصادی نباید شامل درآمدهای مقامات دولتی شود.
- اتحادیه اروپا اعلام کرد: همه پرسی در قرقیزستان گام مهمی در راستای حرکت در مسیر دموکراسی محسوب می شود.
- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل برای گفتگو درباره مسائل توسعه آفریقا راهی کنگو و گابن شد.
- AP از احتمال شکل گیری طوفان سهمگین "آلکس" در سواحل خلیج مکزیک خبر داد.
- مجلس افغانستان وزیران پیشنهادی "حامد کرزای" را تایید کرد.
- چین از کشته شدن 107 نفر در پی رانش زمین خبر داد.
- ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده پیشین نیروهای ائتلاف در افغانستان پس از برکناری خود را بازنشسته می کند.
- "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در دیدار با همتای کوبایی خود در هاوانا درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو کرد.
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