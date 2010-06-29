به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم بدمینتون آموزشگاه‌های شهرستانهای استان تهران در نخستین دوره بازی‌های المپیک دانش‌آموزی کشور در مقطع راهنمایی شرکت می‌کند.

این مسابقات دهم تیرماه جاری به مدت یک هفته در رامسر برگزار می‌شود و ‌در این رقابت‌ها 22 تیم دانش‌آموزی از استان‌های مختلف کشور با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم آموزشگاه‌های شهرستان‌های استان تهران با پنج ورزشکار به مربیگری علی حقی در این رقابت‌ها حضور می‌یابد.



ورزشکاران آموزشگاه‌های شهرستانهای استان تهران با توجه به آموزش و تمرینات خوبی که داشته‌اند بتوانند موفقیت خوبی را در این مسابقات کسب کنند و نفرات برتر این رقابتها در قالب تیم دانش‌آموزی کشور به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند.

مسابقات دو و میدانی بانوان رودهن

در راستای افزایش سطح سلامت بانوان و بالا بردن توانایی جسمانی این قشر تاثیرگذار در زندگی سایر اعضای خانواده، رقابتهای دو و میدانی در رشته های مختلف بین بانوان شهر رودهن برگزار شد.

این مسابقات بین 137 نفر در رشته های مختلف ورزش دو و میدانی نظیر دوهای 100 متر، 60 متر، 200متر، امدادی، ایستگاهی و آمادگی جسمانی در سالن امام علی(ع) به انجام رسید.

در 60 متر فلورا امجدی، در ایستگاهی فرشته پیمانی، در 100 متر فاطمه نعمتی، در 200 متر سعیده بزری و در دو امدادی گروه اول شامل نفراتی مانند مهین شادروز، لاله احمدی، اعظم کهتی و شکوفه رحیمی به مقام نخست دست یافتند.

در پایان به نفرات برتر جوایزی از سوی هیئت ورزشهای همگانی شهر رودهن اهدا شد.

کسب عنوان نخست در رقابتهای اتومبیلهای دودیفرانسیل استان تهران توسط راننده رودهنی

این مسابقات در منطقه "شهران" واقع در غرب استان تهران به انجام رسید و علی فرهادی شرکت کننده ای از تیم اتومبیلرانی رودهن و عضو کمیته مسابقات دودیفرانسیل در رقابتهای رشته "شش سیلندر" موفق به کسب عنوان نخست در سطح استان تهران شد.

اعزام سه تکواندو کار کرجی به مسابقات دانشجویان جهان در اسپانیا

بهنام بیات، عباس شیخی و هادی مستعان تکواندو کاران کرجی شرکت‌کننده در این رقابت‌ها هستند.



با توجه به آموزش‌ها، تمرینات مستمر و توانایی‌های این تکواندوکاران، انتظار است در این دوره از رقابت‌ها موفقیت خوبی را کسب کنند.



این دوره از رقابتها روزهای هشتم تا 13 تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار می‌شود و در نخستین روز رقابت‌ها پنجشنبه 10 تیرماه جاری هادی مستعان از کرج در وزن دوم به مصاف رقبای خود می‌رود.



در ادامه این مسابقات شنبه 12 تیرماه جاری عباس شیخی و بهنام بیات به ترتیب در اوزان چهارم و پنجم از کرج به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.