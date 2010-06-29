به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم بدمینتون آموزشگاههای شهرستانهای استان تهران در نخستین دوره بازیهای المپیک دانشآموزی کشور در مقطع راهنمایی شرکت میکند.
این مسابقات دهم تیرماه جاری به مدت یک هفته در رامسر برگزار میشود و در این رقابتها 22 تیم دانشآموزی از استانهای مختلف کشور با هم به رقابت میپردازند.
تیم آموزشگاههای شهرستانهای استان تهران با پنج ورزشکار به مربیگری علی حقی در این رقابتها حضور مییابد.
ورزشکاران آموزشگاههای شهرستانهای استان تهران با توجه به آموزش و تمرینات خوبی که داشتهاند بتوانند موفقیت خوبی را در این مسابقات کسب کنند و نفرات برتر این رقابتها در قالب تیم دانشآموزی کشور به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند.
مسابقات دو و میدانی بانوان رودهن
در راستای افزایش سطح سلامت بانوان و بالا بردن توانایی جسمانی این قشر تاثیرگذار در زندگی سایر اعضای خانواده، رقابتهای دو و میدانی در رشته های مختلف بین بانوان شهر رودهن برگزار شد.
با توجه به آموزشها، تمرینات مستمر و تواناییهای این تکواندوکاران، انتظار است در این دوره از رقابتها موفقیت خوبی را کسب کنند.
این دوره از رقابتها روزهای هشتم تا 13 تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار میشود و در نخستین روز رقابتها پنجشنبه 10 تیرماه جاری هادی مستعان از کرج در وزن دوم به مصاف رقبای خود میرود.
در ادامه این مسابقات شنبه 12 تیرماه جاری عباس شیخی و بهنام بیات به ترتیب در اوزان چهارم و پنجم از کرج به رقابت با حریفان خود میپردازند.
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