ضوابط نشر شفاف است/ پرداخت سهام عدالت خبرنگاران در روز خبرنگار

سیدمحمد حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییرات جدید بعد از تغییر معاون فرهنگی گفت: یکی از ادارات کلی که تا به حال کار صدور مجوز فعالیت را به موسسات وابسته برعهده داشت و مدتی ذیل معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه فعالیت‌ می‌کرد به زیرمجموعه معاونت فرهنگی اضافه می‌شود.

وی تغییرات در زیرمجموعه معاونتها را وابسته به نظر معاونان وزارتخانه دانست و در عین حال افزود: افراد پرتلاش و زحمتکشی در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند و بنا بر این نیست که هر کسی می‌آید همه افراد را تغییر دهد اما به مرور باید ارزیابی شود و گاهی وقتها نیاز به تغییراتی هست چرا که خود تغییر بعضی وقتها باعث تحرک می‌شود.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ضوابط جدید چاپ و نشر با رد نگرانیها درباره محدود شدن نویسندگان در نوشتن آثارشان گفت: فکر می‌کنم این ضوابط شفاف شده و ما به مرور از سلیقه نگری در این بخش فاصله خواهیم گرفت. هیئت نظارت بر اجرای این ضوابط با انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراتر از انتخاب وزارت ارشاد تشکیل می‌شود.

حسینی تاکید کرد: یکی از کارهای معاون جدید فرهنگی این است که پنج نفر را برای نظارت بر امر کتاب و پنج نفر را هم برای حوزه کتاب کودک پیشنهاد بدهد. ضوابط به گونه‌ای است که اگر فردی احساس کند حقش تضییع شده می‌تواند بیاید و آن هیئت نظارت پاسخگو خواهد بود.

وی گفت: کتابهایی با عنوانهایی مثل فراروانشناسی، عقل درونی و راههای موفقیت و کلیدهای کسب ثروت که البته ما به آنها مجوز می‌دهیم بیشتر اهدافشان سودجویانه است و نقش بازاری دارند. متاسفانه ما در نمایشگاه کتاب هم شاهد این کتابها بودیم که در واقع نوعی کتابسازی است. در این راستا وظیفه دستگاههای نظارتی است که با دقت نیازهای واقعی جامعه را بررسی کنند تا کتابها هم بر آن مبنا نوشته شوند.

وزیر ارشاد ادامه داد: کتابهایی هست که مروج خرافات است و واقعاً زیبنده نظام اسلامی نیست. موارد فراوانی از اینها داریم. در حوزه تاریخ تحریفهایی صورت می‌گیرد. بعضی از فراماسونها چهره می‌شوند و بعضی از چهره‌های دین‌گریز به عنوان اسطوره مطرح می‌شوند. متاسفانه در نمایشگاه کتاب شاهد این کتابها بودیم. حداقل کاری که می‌توان کرد این است که ما که مسئولیت بیت‌المال مسلمین را داریم از این کتابها حمایت نکنیم.

حسینی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره زمان پرداخت سهام عدالت خبرنگاران هم گفت: انشاء الله در روز خبرنگار این اتفاق می‌افتد. در این روز خبرهای خوشی خواهیم داشت.