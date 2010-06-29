پروفسور راسل تاد استاد ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه تگزاس آمریکا در مورد اینکه آیا دفاع از مواضع شخصی توسط مدرس در کلاس درس به لحاظ اخلاقی امری قابل قبول است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: بله از لحاظ اخلاقی درست است که مدرس در کلاس درس و در مورد موضوعات درسی دیدگاه شخصی خود را ابراز کند.

وی افزود: مدرس باید ضوابط اخلاقی و مشخص که در هر جامعه و محیط دانشگاهی به صورت عرف در آمده را مورد توجه قرار دهد.

مدرس وظیفه دارد تفکر انتقادی را نزد دانشجویان افزایش دهد و آنها را جهت داشتن چنین تفکری تشویق و آماده سازد.

استاد ارتباطات دانشگاه تگزاس در ادامه یادآور شد: مدرس وظیفه دارد تفکر انتقادی را نزد دانشجویان افزایش دهد و آنها را جهت داشتن چنین تفکری تشویق و آماده سازد.

این استاد دانشگاه گفت: اگر مدرس در موضوعی صاحب عقیده و دیدگاه شخصی است سزاوار نیست در صورت نیاز به اذعان آن، خود را سانسور و دیدگاه خود را کتمان کند.

وی افزود: مدرس باید به دانشجو اجازه دهد از پیش فرضهای ذهنی و عقاید او در موضوعات مورد بحث آگاهی داشته باشد. مدرس باید با گشودگی و رویی باز دیدگاهها و مفروضات ذهنی خود را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.

راسل تاد استاد ارتباطات دانشگاه تگزاس آمریکا است. او دانش‌آموخته دانشگاه استنفورد است و سابقه تدریس در دانشگاه میسوری آمریکا را دارد.