به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی صبح سه شنبه در صبحگاه ستاد فرماندهی انتظامی استان افزود: در سه ماه گذشته از سال جاری با تلاش مجموعه انتظامی استان بیش از 660 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 93 درصد افزایش را نشان می دهد و دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر نیز طی این مدت 37 درصد نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته رشد داشته است.

وی تصریح کرد: با هوشیاری مأموران انتظامی استان سه کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی در مرکز استان منهدم و اعضاء آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: نیروی انتظامی استان گلستان سال گذشته در بحث مقابله با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر سال خوبی را پشت سر گذاشت و میزان کشف مواد مخدر پنج درصد نسبت به سال 87 افزایش داشته است.

سردار عطایی، با تقدیر از تلاشگران عرصه مبارزه با مواد مخدر گفت: همه ما برای ریشه کن کردن این بلای خانمانسوز در سطح جامعه مسئول هستیم.

فرماندهی انتظامی گلستان معضل اعتیاد را یکی از اصلی ترین آسیب ها و ناهنجاریهای موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: سرمنشأ بسیاری از جرائم امروزه ریشه در معضل اعتیاد دارد.



وی گفت: یکی از مأموریتهای نیروی انتظامی بحث مبارزه با مواد مخدر است که در همین راستا تا کنون بیش از 3 هزار و 700 نفر از بهترین نیروهای خود را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.



فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های بعمل آمده بیش از 80 درصد افراد در بند سلول های زندان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند افزود: ریشه کنی این بلای خانمانسوز در جامعه نیاز به یک عزم ملی دارد و همه ما برای مقابله و ریشه کن کردن این پدیده در جامعه مسئول هستیم.