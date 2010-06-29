به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در همین رابطه "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت : قضاوت ما آن است که غرق شدن ناو کره جنوبی مشمول اقدامات تروریسم بین المللی نبوده و این اقدام جایگاه کره شمالی را در لیست گروه های حامی تروریسم تغییر نمی دهد.

کراولی در ادامه افزود : هر چند این اقدامی تحریک آمیز بود اما با این وجود نمی توان گفت که غرق شدن ناو کره جنوبی در اقدامی تروریستی انجام شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه هشدار داد : با این وجود در صورتی که کره شمالی از تروریسم بین الملل حمایت کند، آمریکا به هیچ وجه برای پاسخ دادن درنگ نخواهد کرد.

پیشتر یک تیم بازرسی متشکل از کارشناسان آمریکایی، سوئدی، استرالیایی و بریتانیایی علت غرق شدن ناوچه را بررسی کرده و در گزارش خود نتیجه گرفته ‌اند که بقایای موشک اژدری که ناوچه را در ۲۶ مارس غرق کرد "به طور کامل" با اژدرهای ساخت کره شمالی مطابقت دارد.

اخیرا ناوچه چئونان در نزدیکی منطقۀ موردمناقشه "خط محدوده شمالی" گشت می ‌زد که در دریا فرو رفت. ناوچه بر اثر انفجار از وسط دو نیم شد. در این واقعه ۴۶ ملوان کره جنوبی کشته شدند و ۵۸ نفر از خدمه‌ آن نجات یافتند.



این بزرگترین فاجعه انسانی برای ارتش کره جنوبی پس از جنگ میان دو کره محسوب می شود.